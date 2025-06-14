18-29 Haziran'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi.Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, başantrenör Ekrem Memnun ve kaptan Olcay Çakır Turgut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Başkan Türkoğlu, yaptığı açıklamada, millilerin elemelerde grubunu ilk sırada bitirerek Avrupa Şampiyonası bileti aldığını hatırlatarak,ifadelerini kullandı.Ay-yıldızlıların güzel bir kamp süreci geçirdiğinin altını çizen Hidayet Türkoğlu,diye görüş belirtti.A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın genel menajeri Nilay Kartaltepe, Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını kaydetti.Yoğun ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizen Kartaltepe,şeklinde konuştu.A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun, istek ve motivasyon açısından çok iyi durumda olduklarını belirterek, ilk 2'ye girip gruptan çıkarak hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.Turnuvaya hazır olduklarını aktaran Memnun,ifadelerini kullandı.Teknik açıdan 1-2 detayı oturtmaları gerektiğini vurgulayan Ekrem Memnun,değerlendirmesinde bulundu.Grupla ilgili de görüşlerini paylaşan başantrenör Memnun,diye konuştu.A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut ise,şeklinde görüş belirtti.