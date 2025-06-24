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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 2. hafta kadrosu açıklandı

Milletler Ligi'nde Bulgaristan etabında mücadele edecek milliler, Slovenya, Ukrayna, Bulgaristan ve Fransa ile karşılaşacak.

calendar 24 Haziran 2025 19:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 2. hafta kadrosu açıklandı
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FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2. hafta maçlarını Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yapılacak milli takımın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin


Pasör çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

- Program

Milletler Ligi'nin 2. etabında ilk maçını yarın Slovenya ile yapacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

24 Haziran Çarşamba

16.00 Türkiye-Slovenya

26 Haziran Perşembe:

18.30 Türkiye-Ukrayna

28 Haziran Cumartesi:

19.00 Bulgaristan-Türkiye

29 Haziran Pazar:

15.00 Türkiye-Fransa


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