A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükseldi

Ergi Kırkın ile Yankı Erel ikilisi, Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çiftini 2-1 mağlup etti. Meksika karşısında skoru 3-0 yapan Türkiye, adını Dünya Grubu 1'e yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2025 15:05

A Mill Erkek Tenis Takımı, Meksika'yı mağlup ederek Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükseldi.

TED Spor Kulübü Tesisleri'nde, Brooks Brothers sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın ikinci ve son gününde çiftlerde Ergi Kırkın ve Yankı Erel ikilisi, Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çifti ile karşı karşıya geldi. 

Milli tenisçiler, 1 saat 43 dakika süren müsabakadan 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 galip ayrıldı.

Organizasyonun ilk gününde oynanan iki maçı da kazanan Türkiye, Meksika karşısında skoru 3-0'a getirdi ve Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükseldi.

 

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery