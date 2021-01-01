9 oyuncusu çift haneye ulaşan Suns'dan 20 üçlük!

Dokuz oyuncunun çift haneye ulaştığı Phoenix Suns, Charlotte Hornets'a karşı 137-106'lık galibiyette toplam 20 üçlük isabeti buldu.

JaVale McGee, 19 sayı ve 7 ribaund ile Suns'ın en skorer oyuncusu oldu. Hamstring sakatlığının ardından dönüşünde 26 dakika forma giyen Devin Booker, geceyi 16 sayı, 6 ribaund, 5 asistle kapattı.



Mikal Bridges de Booker gibi geceyi 16 sayıyla kapattı. Deandre Ayton ve Landry Shamet 15'er sayı kaydederken, Chris Paul ve Jae Crowder 14'er sayı, Cameron Payne ve Cam Johnson ise sırasıyla 11 ve 12 sayı buldular.



