74'lük atıcı spor aşkıyla gençlere taş çıkartıyor

Diyarbakır'da atıcılık branşında lisanslı sporcu olarak 20 yıldır müsabakalara katılan 74 yaşındaki Mehmet Açıkgöz, spor aşkıyla gençlere taş çıkartıyor.Av merakı nedeniyle 20 yıl önce atıcılık sporuna başlayan Açıkgöz, inşaat sektöründe yürüttüğü faaliyetin ardından 2000 yılında emekli olduktan sonra lisanslı sporcu olmak için başvuru yaptı.Başvurusu kabul edilen Açıkgöz, veteran kategorisinde Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen müsabakalara katıldı.20 yılda 10 kupa ve 13 madalya kazanan Açıkgöz, bu ödüllere yenilerini eklemek için çalışmayı sürdürüyor.İlerleyen yaşına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde idmanı sürdüren Açıkgöz, herkese spor yapmalarını tasviye ediyor.Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, veteran erkekler kategorisinde 20 yıldır atıcılık sporu ile ilgilendiğini söyledi.Silah ve avcılık merakı ile bu spora başladığını ifade eden Açıkgöz, lisanslı sporcu olarak katıldığı müsabakalarda başarı elde ettiğini belirtti.Açıkgöz, veteran erkekler kategorisinde trap branşında bu sporu severek yaptığını anlatarak, Konya, Bursa, İstanbul, Mersin, Adana ve Malatya'da yarışmalara katıldığını ifade etti.Koronavirüs tedbirlerinden dolayı evinden çıkmadığını dile getiren Açıkgöz, şöyle konuştu:"Evimde geziyorum, kültür-fizik çalışıyorum, silahlarımı temizliyorum. 27 Mart'ta Konya'da müsabakamız vardı. Koronavirüsten dolayı iptal oldu. Müsabakaları bekliyorum. Spor hem bedensel hem de zihinsel olarak insanı dinç tutuyor. Bu sporla stres atılıyor.""Diyarbakır ve çevre illerde veteran kategorisinde benden başka kimse yok bu sporu yapan. Bana rakip Diyarbakır'da kimse yok. Türkiye'nin farklı illerinde var." diyen Açıkgöz, evde günde 10-15 bin adım yürüdüğünü aktardı.Mehmet Açıkgöz, "Koronavirüsten önce 10-15 kilometre yürüyüş yapıyordum. Yaşıtlarım gibi kahvede oturup, oyun oynamıyorum, sporla ilgileniyorum. Spor bedensel ve zihinsel olarak çok faydalı. Gezerek geçiriyorum zamanımı. Sporla uğraşmak çok iyi." dedi."Bir madalya aldığın zaman sanki dünyalar senin oluyor." ifadesini kullanan Açıkgöz, ilk madalyasını Ergani ilçesinde aldığını, son madalyasını ise Mersin'de elde ettiğini bildirdi.Mehmet Açıkgöz, Diyarbakır'da bu spora meraklı gençler olduğunu, bunun için bir poligon yapılmasını talep ettiğini dile getirerek, "Memlekette boş gezen ve kahvelere giden gençler var. Burada bir poligon yapılırsa, gençler Türkiye'yi tüm dünyada temsil edebilir. Federasyon başkanından talep ediyoruz. Gençler kahvede oturmasın, bu sporu yapsın." değerlendirmesinde bulundu.Gençlerden bu spora gönül vermelerini isteyen Açıkgöz, "74 yaşındayım, 20 yıldır bu sporu yapıyorum amatör olarak. Gençlere de tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.