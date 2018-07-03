İspanya Ligi'nde Sevilla forması giyen'in Barcelona'ya transfer olacağı öne sürüldü.İspanyol basını, Fransız savunma oyuncusunun salı sabah erken saatlerde Sevilla Kulübü'nün yetkilileriyle görüştüğü ve sözleşmesini feshetmek için anlaşma sağladığı belirtildi. 23 yaşındaki stoperin, Barcelona ile de 5 yıllık kontrat konusunda uzlaştığı ifade edildi.Öte yandan Barcelona ile Sevilla'nın da Clement Lenglet'in transferi için anlaşam sağladığı ve kısa bir süre içerisinde transferin resmen duyurulacağı vurgulandı."Barcelona'ya gidiyorum" diye açıklama yaptığı iddia edilen Clement Lenglet için Katalan ekibinin 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.2017 yılının Ocak ayında 5,5 milyon euro karşılığında Nancy'den Sevilla'ya transfer olan Clement Lenglet, geride kalan sezon 49 resmi maçta görev yaptı ve bu karşılaşmaların 47 tanesine 11'de başladı. Savunma oyuncusu bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.