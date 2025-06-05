310 futbolcuya vergi incelemesi!

- 310 FUTBOLCU ÇAĞRILDI!

- YABANCI SPORCULAR İÇİN BİLGİLENDİRME

- AYRILIRKEN 70 MİLYON TL!

- "GÖNÜLLÜ UYUMU ÖNEMSİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), çeşitli branşlarda profesyonel faaliyet gösterenBakanlıktan edinilen bilgiye göre, VDK Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen analiz çalışmalarının radarına bu kez sporcular girdi.VDK, martta gelir vergisi beyanname verme süresinin dolmasının ardından harekete geçerek, aralarındaSporcularla ilgili olarak açık kaynaklar dahil, gerçek gelirlerini ortaya koyacak tüm bilgiler taranarak kapsamlı bir araştırma yürütüldü.Yapılan çalışmada çeşitli branşlarda profesyonel görev alanBu kapsamdaRiskli bulunan kazancıngörüldü. Futbolcularıizlerken kalan kısım diğer branşlarda faaliyet gösteren sporcuların gelirlerinden oluştu.Listede yer alan yabancı sporcuların sezon sonunda Türkiye'den ayrılacak olması dikkate alınarak kulüpler bilgilendirildi. Bu kapsamda, izaha davet yazılarının tebliği ve sporcuların bilgilendirilmesi konusunda kulüplerin atacağı adımlar önem taşıyor. Böylece, sözleşmesi biten sporcuların ülkeden ayrılmadan önce Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilerini ödemesi amaçlanıyor.Bu süreçte Süper Lig'de oynayan ve kulübüyle sözleşmesi biten bir futbolcu, izah daveti üzerine ülkeden ayrılmadan beyannamesini vererek 70 milyon lira tutarındaki vergisini ödedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kayıt dışıyla mücadelede gönüllü uyumun önemine işaret ederek, "" dedi.