21 Ekim Çarşamba günü için Şampiyonlar Ligi iddaa bankoları

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı çarşamba günkü maçlarla devam edecek. Sporx iddaa ekibi, günün karşılaşmalarından size kazandıracak olanları seçti ve tahminlerini açıkladı. İşte günün bankoları...



M. CITY - PORTO



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City sahasında Porto ile karşı karşıya gelecek. Gruba gene olarak baktığımızda Guardiola ve öğrencilerinin açıkçası çok şanslı bir gruba düştüklerini düşünüyorum. Elbette City açısından Devler Ligi maceraları çok efektif geçmiyor ama yine de bu grupta çok da zorlanacaklarını sanmıyorum. Özellikle kadro kaliteleri ile rakiplerini geride bırakarak grubu zirvede bitirmeye çok yakınlar. Porto'nun da tecrübesi ile ilk 2 için ciddi iddiası var ancak ilk maçta deplasmanda şansları yüksek değil. Ben ilk maçta da City'nin kazanacağına ve iyi oynayacağına inanıyorum. 1 seçimi ideal duruyor.



MUHTEMEL 11'LER



Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Ake, Walker; Fernandinho, İlkay Gündoğan, Foden; Torres, Aguero, Sterling.



Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi; Oliveira, Otavio, Uribe; Jesus Corona, Moussa Marega, Anderson.



B. MÜNİH - A. MADRİD



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Grup kuraları çekildiği günden itibaren bu dörtlü içerisinde en büyük favori olarak gösterilen Bayern ve Atletico gruptaki ilk maçında Aliianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Bu grupta yer alan Salzburg'un kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu düşündüğümden özellikle Simone ve öğrencileri çok dikkatli olmalılar. Bayern, makine düzeninde oynayan muazzam bir takım ve bu grupta da bence zorlanmadan liderlik koltuğunu kapacaklardır. İlk maçlarında da sahalarında Atletico karşısında sürprize izin vereceklerini düşünmüyorum. 1 tercihi ideal seçim olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Bayern Münih: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Tolisso, Goretzka; Costa, Muller, Coman; Lewandowski



Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Torreira, Koke, Carrasco; Suarez, Felix



AJAX - LIVERPOOL



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Ajax sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Önceki sezon Devler Ligi'ni, geçen sezon da tüm rekorları alt üst ederek Premier Lig şampiyonluğunu elde eden Liverpool bu sezona ise biraz konsantrasyon eksikliği ile başladı. Özellikle ligde Aston Villa karşısında ağır mağlubiyet bence Kırmızılar için sezon başında iyi ders oldu. Ajax da eski formunda değil ve ciddi güç kaybettiler. Çok keyifli ve güzel maçlar vaat eden bu grupta ben ilk maçın da gollü geçeceği kanısındayım. Bol gollü geçeceğini düşündüğüm bu maçta üst tercihi net duruyor.



MUHTEMEL 11'LER



Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Promes; Neres, Tadic, Antony



Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Mane, Minamino, Salah



INTER - M'GLADBACH



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İnter sahasında M.Gladbach ile karşı karşıya gelecek. Grubun genel tablosuna baktığımızda Real Madrid ve İnter'in ciddi avantajı olduğunu görüyoruz. Buna rağmen İnter özellikle Avrupa performansına baktığımızda geçen yıl Devler Ligi'nde çok iyi maçlar çıkartmadı. Buna rağmen artık daha tecrübeliler ve çok daha birbirlerine alışkın kadroya sahipler. Alman rakipleri karşısında da bence galibiyete çok yakınlar. İyi oranı ile 1 seçimi kuponlardaki yerini alabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Inter: Handanovic; de Vrij, Kolarov, D'Ambrosio; Darmian, Vidal, Sensi, Barella, Hakimi; Lukaku, Martinez



Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Stindl; Hofmann, Plea, Thuram



OLYMPIAKOS - MARSİLYA



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Yunanistan ekibi Olimpiakos sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, liginde bir maç eksiğine karşın 2'nci sırada. 4 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ettiler. Bunun yanında bu maçlarda 10 gol atıp, kalelerinde sadece 1 gol gördüler. Marsilya ise 3 maçlık galibiyet hasretine Bordeaux karşısında son vermişti. O maçta da Marsilya lehine aldığımız bahislerde yanılmamıştık. Konuk ekibin sadece savunma anlamında biraz sıkıntıları var. Kalesini gole kapatmada biraz sıkıntı yaşıyorlar. Olimpiakos ise tam tersine savunmada oldukça iyi. Son 10 maçlarından sadece 3 tanesinde gol barajı aşıldı. Yunanlılar önceliği kaybetmemeye verecektir. Öncelikli önerim 2.5 altı. Oranı daha da yükseltmek isteyenler, ilk yarı 0 seçeneğini de kuponlara koyabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Olympiakos: Sa; Rafinha, Ba, Cisse, Cholevas; M'Vila, Camara; Valbuena, Fortounis, Masouras; El Arabi



Marsilya: Mandanda; Sakai, Gonzalez, Balerdi, Amavi; Kamara, Strootman, Sanson; Thauvin, Germain, Payet



