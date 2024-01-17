2024 Dakar Rallisi'nin 10. etabı tamamlandı

2024 Dakar Rallisi'nin 10. etabını otomobil kategorisinde Fransız Guerlain Chicherit, motosiklet sınıfında ABD'li Ricky Brabec kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 371 kilometrelik 10. etabı, Al Ula kentinde gerçekleştirildi.



Otomobil sınıfında Overdrive takımından Guerlain Chicherit, 3 saat 19 dakika 27 saniye ile birinciliği elde etti.



Century Racing takımından Güney Afrikalı Brian Baragwanath 5 dakika 43 saniye farkla ikinci, Toyota Gazoo ekibinden Litvanyalı Benediktas Vanagas 6 dakika 4 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.



Genel klasmanda 3 kez Dakar Rallisi şampiyonu Carlos Sainz (Audi), 41 saat 35 dakika 12 saniyelik derecesiyle ilk sırada bulunuyor. Son iki etaba girilirken Sainz'ı 13 dakika 22 saniye geriden Fransız Sebastien Loeb (Bahreyn Raid Xtreme) izliyor.



Motosiklette Brabec kazandı



Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Ricky Brabec, 3 saat 51 dakika 39 saniyeyle 10. etapta galibiyete ulaştı.



Aynı takımdan Şilili Cornejo Florimo 2 saniye farkla ikinci, Fransız Adrien Van Beveren ise 20 saniye farkla üçüncü oldu.



Genel klasmanda, 2020 Dakar Rallisi şampiyonu Brabec, 44 saat 45 dakika 28 saniye ile zirvede yer alıyor. Son iki etap öncesi Botsvanalı Ross Branch (Hero), Brabec'in 10 dakika 54 saniye arkasında ikincilikte bulunuyor.



Dakar Rallisi, yarın Al Ula ile Yanbu kentleri arasındaki 480 kilometrelik 11. etapla devam edecek. 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde düzenlenecek 12. etapla son erecek.



