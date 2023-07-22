2023 Optimist Avrupa Şampiyonası tamamlandı!

Milli sporcuların da mücadele ettiği Optimist Avrupa Şampiyona sona erdi.



Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Selanik'te düzenlenen organizasyonda erkeklerde 47 ülkeden 166 sporcunun yarıştığı belirtildi.



Erkeklerde Mehmet Erkut Budak 9'uncu, Tayfun Türk'ün 21'inci, Atlas Fişek'in 52'nci ve Asrın Hepbayraktar'ın 56'ncı olduğu aktarıldı.



Kadınlarda ise 45 ülkeden 126 sporcunun yelken açtığı şampiyonada Derin Bartan'ın 28'inci, Derin Değişen'in 37'nci, Ada Kalemdaroğlu'nun ise 38'inci olarak yarışı tamamladığı kaydedildi.



