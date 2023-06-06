2023-2024 Sezonu Transfer ve Tescil Dönemleri Belirlendi

TFF, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2023-2024 Sezonu Transfer ve Tescil Dönemleri Belirlendi
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06 Haziran 2023 21:28
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamada, ''2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.
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