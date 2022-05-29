2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol devi Real Madrid'le İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geldi.



Paris'teki Stade de France Stadı'nda oynanan ve rötarlı başlayan karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla Real Madrid oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Vinicius Junior kaydetti.



Finallerin takımı Real Madrid, 1-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak toplamda 14. kupasını kaldırdı ve bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu. İspanyol devi, üst üste 8 finalini de kazanma başarısı gösterdi.



Liverpool ise tarihinde 10. kez çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinde 4. kez kaybetmenin üzüntüsünü yaşamış oldu. Öte yandan Liverpool, Premier Lig'deki ikinciliğinden sonra Şampiyonlar Ligi'nde de ikincilik koltuğunda kalmış oldu.



KARŞILAŞMA RÖTARLI BAŞLADI



Mücadelenin başlamasından önce yaşanan olanlar nedeniyle dev final rötarlı başladı.



Stade de France tribünlerine kaçak girmek isteyen taraftarlar nedeniyle maçın başlaması ertelendi. TSİ 22:00'de başlaması gereken maç önce 22.15'e, ardından 22.30'a ertelenirken mücadelenin başlangıcı son olarak 22.36 olarak belirlendi ve maç başlayabildi.



İLK YARIDA LIVERPOOL BASKISI



Karşılaşmaya etkili başlayan ve pozisyonlar bulan taraf Liverpool oldu. İngiliz temsilcisi ilk yarıda etkili hücumcularıyla Real Madrid kalesini bulan 5 şut kaydetti ve Courtois'ya takıldı.



İlk yarıda akıllarda kalan en etkili pozisyon ise 21. dakikada yaşandı. Savunmadan sıyrılan Mane'nin şutunda Courtois'nın kurtarışı direkte patladı ve Liverpool etkili ataklarını golle sonuçlandıramadı.



3 DAKİKA VAR KARARI BEKLENDİ



Mücadelede dakikalar 41'i gösterdiğinde Benzema'nın filelere gönderdiği şutun incelemesi VAR'da incelendi ve iptal kararı verildi.



43. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla buluşan Karim Benzema, topu çekip vurmak istedi ancak açısı kapandı. Ardından takım arkadaşı Valverde'ye doğru topu çevirdi. Alisson'dan seken top Valverde'nin önüne geldi. Penaltı alanı civarında Valverde topa dokundu. Uruguaylı oyuncunun vuruş açısını kapamak isteyen Konate ve Fabinho ikilisi kayarak müdahale etmek istedi. Son olarak top Fabinho'dan Benzema'ya geldi. Vuruşunu yapan Benzema fileleri havalandırdı.



3 dakikanın üzerinde süren VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı onaylandı. Ancak bu karar sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.



REAL MADRID'İN GOLÜ VINICIUS'TAN



Dev finalde Real Madrid ikinci yarıda ilk yarıdakinden daha etkili göründü ve golü de son yarım saatte bulmayı başardı.



Dakikalar 59'u gösterdiğinde Valverde'nin asistiyle kale sahası önünde topla buluşan Vinicius Jr. topu ağlara göndererek takımını öne geçirmeyi başardı.



Bu golle Vinicius Jr. Marco Asensio ile birlikte Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en genç oyuncu oldu.



LIVERPOOL EŞİTLİĞİ BULAMADI



Jürgen Klopp'un öğrencileri final maçında ilk yarıdaki etkinliğinin golle sonuçlanmamasının stresini maçın son yarım saatinde yaşadı. Real Madrid

'in ikinci yarıda topu ayağında daha çok tutmak istemesi nedeniyle pozisyon zenginliği de yakalayamayan Liverpool, son dakikalarda tüm savunma güvenliğini bırakarak yüklenmeye çalıştı ancak burada da kaleci Courtois'ya takıldı. Belçikalı kaleci cesur hamleleriyle Liverpool kalesine adeta duvar örerken finalin ön plana çıkan oyuncuların başında geldi.



SON DAKİKALARIN HEYECANI



Maçın son bölümüne geride giren Liverpool, Real Madrid yarı sahasına oyunu yığmaya çalıştı. Savunma dikkatini elinden bırakmaya Real Madrid, uzaklaştırdığı toplarda Liverpool kalesinde tehlike yaratarak ikinci golü bulmaya çalıştı.



Son bölümde iki takım da gol bulamayınca Real Madrid, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmiş oldu.





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