Boston Celtics LogoBrooklyn Nets LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoHouston Rockets LogoMemphis Grizzlies LogoNew Orleans Pelicans LogoSan Antonio Spurs LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers LogoDetroit Pistons LogoIndiana Pacers LogoMilwaukee Bucks Logo
Denver Nuggets LogoMinnesota Timberwolves LogoOklahoma City Thunder LogoPortland Trail Blazers LogoUtah Jazz LogoAtlanta Hawks LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoWashington Wizards LogoGolden State Warriors LogoL. A. Clippers LogoL. A. Lakers LogoPhoenix Suns LogoSacramento Kings Logo

2018 NBA All-Star oylaması nasıl yapılıyor?

21 Aralık 2017 Perşembe TSİ 21.00 itibarıyla 2018 NBA All-Star oylaması başladı. Oylarınızı şu an sadece NBA resmi sitesi ve NBA resmi uygulaması üzerinden verebilirsiniz. Diğer kanallardaki oylama ise 25 Aralık Perşembe TSİ 19.00'dan itibaren başlayacak.

 

21 Aralık 2017 Perşembe TSİ 21.00 itibarıyla 2018 NBA All-Star oylaması başladı. All-Star seçimleri için oy kullanabileceğiniz tüm yolları aşağıda görebilirsiniz. Oylarınızı şu an sadece NBA resmi sitesi ve NBA resmi uygulaması üzerinden verebilirsiniz. Diğer kanallardaki oylama ise 25 Aralık Perşembe TSİ 19.00'dan itibaren başlayacak.

All-Star için oy kullanabileceğiniz tüm platformlar

1. NBA Resmi Sitesi
NBA.com sitesindeki NBA.com/vote adresinden oylarınızı verebilirsiniz. 21 Aralık Perşembe günü 21.00'den itibaren oy kullanılabiliyor. Günde sadece 1 kez 10 farklı oyuncu için oy kullabilirsiniz. Her konferanstan 2 guard ve 3 frontcourt oyuncu için oy kullanabilirsiniz. Özel olarak belirlenen 5 gün boyunca (31 Aralık, 4 Ocak, 11 Ocak, 12 Ocak ve 15 Ocak - ABD ET saatine göre) bu kanalda kullanacağınız oylar 2 kez (çift) sayılacak. Oy kullanmak için NBA.com/vote adresini tıklayabilirsiniz.

2. NBA Resmi Uygulaması
Android ve iOS platformlarında bulunan NBA'in resmi uygulaması üzerinden de oy kullanabilirsiniz. NBA resmi uygulamarı üzerinden de 21 Aralık Perşembe TSİ 21.00 itibarıyla oy kullanılabiliyor. Uygulamayı indirip yine web sitesinde olduğu gibi 2 takım için 5'er oyuncu seçerek günde 1 kez 10 farklı oyuncu için oy kullanabilirsiniz. Uygulama üzerinden vereceğiniz oylar da özel olarak belirlenen 5 gün boyunca (31 Aralık, 4 Ocak, 11 Ocak, 12 Ocak ve 15 Ocak - ABD ET saatine göre) çift sayılacak.

3. Facebook
Kişisel Facebook hesabınızdan duvarınıza ileti olarak oyuncunun adını soyadını ve #NBAVOTE etiketini yazarak oy kullanabilirsiniz. Her iletide sadece 1 oyuncunun adı ve soyadı olmalı. 25 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında her gün 1 kişi 10 ayrı iletide 10 farklı oyuncu için oy kullanabilir. Ör. #NBAVote Ersan Ilyasova

4. Twitter
Tweet, retweet veya cevap tweet'i ile NBA oyuncularının adını ve soyadını yine #NBAVOTE etiketiyle yazarak oy verebilirsiniz. Her tweet'te sadece 1 oyuncunun adı ve soyadı olmalı ve her gün 10 farklı oyuncu için oy verebilirsiniz. 25 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında oy kullanabilirsiniz. Ör. #NBAVote Cedi Osman

5. Google Araması
Google'a "NBA Vote All-Star" veya "NBA Vote Takım" (Ör. NBA Vote Warriors veya NBA Vote Hawks) yazarak açılacak pencere üzerinden oy kullanabilirsiniz. 25 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında her gün 10 farklı oyuncu için oy kullanabilirsiniz.

6. Amazon Alexa
NBA All-Star 2018 için oy kullanabileceğimiz bir başka platform da Amazon Alexa. Kullanıcılar, Alexa uyumlu ve "NBA All-Star" özelliği olan aygıtlarda oy kullanabiliyor. Kullanıcıların oy kullanabilmesi için Alexa'da "NBA All-Star" özelliğini açması ve oyuncuları seçmesi gerekmektedir. Yine her kullanıcı her gün 10 farklı oyuncu için oy verebiliyor.

7. Sina Weibo ve Tencent
Sina Weibo (weibo.com) üzerinden oy kullanmak için bu sitede hesabınızın olması gerekiyor. China.NBA.com/vote adresini ziyaret edip 10 oyuncuya kadar seçiminizi yapıp oylarınızı verebilirsiniz.

Tencent NBA Topluluğu üzerinden oy verebilmeniz için QQ hesabınızın olması gerekiyor. Oy vermek isteyenlerin China.NBA.com/vote adresine girmesi gerekmektedir. Yine 10 farklı oyuncu için oy verebilirsiniz.



NBA All-Star 2018 oylaması nasıl sonuçlanıyor?

2018 NBA All-Star oylamasında büyük bir değişiklik oldu. Artık All-Star maçında Batı ve Doğu takımları olmayacak. Yine 2 takım olacak ama oyuncular konferanslarına göre ayrılmayacak bu kez. Sadece en çok oyu alan oyuncular için konferans ayrımı olacak. Her 2 konferanstan da en çok oyu alan oyuncular kaptan seçilmiş olacak. Bu 2 kaptan, önce ilk 5 başlayacak 10 oyuncu arasından sırayla birer birer oyuncu seçerek takımlarının ilk 5'leri belirleyecek ve daha sonra 14 yedek oyuncu içinden yine sırayla 7'şer oyuncu daha seçecek ve 12 kişilik takımları oluşturacak. Bir başka deyişle Doğu Konferansı'nda oynayan LeBron James ile Batı Konferansı'nda oynayan Russell Westbrook aynı takımda olabilecek; aynı şekilde Kevin Durant ile Kyrie Irving de aynı takımda olabilecekler.

All-Star oylamasında taraftar oylarının etkisi %50, medya mensuplarının etkisi %25 ve oyuncuların etkisi de %25 olacak. Yani taraftar oylaması, medya ve oyuncu oylamasına göre 2 kat daha etkili olacak. Oyuncuların kendileri için de oy verebileceğini belirteyim.

Ara sonuçların ve nihai sonuçların açıklanması

NBA All-Star 2018 oylaması 16 Ocak Salı günü TSİ 08.00'e kadar devam edecek. 2 kez ara sonuç açıklanacak; ilk ara sonuç 4 Ocak tarihinde, ikinci ara sonuç ise 11 Ocak tarihinde açıklanacak. 25 Ocak tarihinde ise nihai sonuçlar açıklanacak ve All-Star seçilen 24 oyuncunun kim olduğunu öğrenebileceğiz.

67.'si düzenlenecek olan All-Star maçı 19 Şubat Pazartesi (Pazar gecesi) TSİ 04.00'te Los Angeles'ta oynanacak.

Turgay Doğan


En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Washington Wizards point guardı John Wall, "harika hissettiğini" fakat ne zaman parkelere döneceğinden emin olmadığını söyledi.
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Wizards ekibinin eğer kendine gelmezse, "playofflarda kıçlarının tekmeleneceğini" söyledi.
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın süperstar ismi Stephen Curry olmadan da "herkesi yenebileceklerini" söyledi.
Los Angeles Lakers guardı Isaiah Thomas'ın, kalçasındaki sakatlığı sonrası durumu değerlendirmek adına takımı terkettiği açıklandı.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James'in menajeri Maverick Carter'ın açıklamasına göre, LeBron'un vücudunu üst düzey performans göstermesi için sağlıklı tutması adına, antrenman ve diyetine yıllık 1.5 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı.
Boston Celtics süperstarı Kyrie Irving'in, bugün uzun süredir ağrısı olduğu sol dizinden ufak bir operasyon geçireceği açıklandı.
San Antonio Spurs efsanesi David Robinson, kariyeri boyunca Tim Duncan'ın "başına gelen en iyi şey" olduğunu söyledi.
Eski NBA yıldızı Ray Allen, önümüzdeki günlerde çıkacak kitabı "From the Outside: My Journey through Life and the Game I Love"'da, eski takım arkadaşı Paul Pierce'ın enerjisini harcamaya değer görmediği rakiplere karşı "aktif dinlendiğini" iddia etti.
Jr. NBA Dünya Şampiyonası Avrupa Kampı, 30 Nisan – 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Slovenya'nın Rogla şehrinde düzenlenecek.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Toronto Raptors'a karşı gösterdiği 35 sayı, 17 asist ve 0 top kaybı performansı ve alınan galibiyetle ilgili, "Takımlarımın neler yapabileceğini sizlere hatırlatmama gerek yok" ifadesini kullandı.
Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, takımın süperstarı James Harden'ın gördüğü "en iyi hücum oyuncusu" olduğunu söyledi.
Emekli NBA oyuncusu Carlos Boozer, eski Indiana Pacers pivotu Roy Hibbert'ı neden hiç sevmediğini anlattı ve Hibbert'ın "bir tuvalet kağıdı misali yumuşak" olduğunu söyledi.
Oklahoma Üniversitesi guardı Trae Young, NBA Draftına katılacağını açıkladıktan sonra New York Knicks tarafından seçilebilme ihtimalinin bir "lütuf" olacağından bahsetti.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, konferanslarda playofflara katılabilmek için son iki sıralamadaki takımların kendi aralarında turnuva yapması fikrinin "Tırt" olduğunu söyledi.
San Antonio Spurs guardı Manu Ginobili, uzun bir süredir sakatlığı yüzünden forma giyme şansı bulamayan ve sezon bitmeden döneceğine dair iddialar bulunan Kawhi Leonard'ın bu sezon dönmeyeceğini söyledi.
San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, uzun süreden beri istikrarlı duruşunu sergileyemedikleri bu sezonun bir "hayal kırıklığı" olduğunu söyledi.
Golden State Warriors, bir süredir sakatlığından dolayı forma giyme şansı bulamayan Stephen Curry'nin hedefinin Cuma günkü Atlanta Hawks maçına dönmek olduğunu bildirdi.
Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, yeni takımındaki alışma ve geçiş sürecinin oldukça hızlı olduğunu ve bir organizasyonun gerçekten neye benzediğini farkettiğini söyledi.
NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ın ABD'li basketbolcusu Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk Korver, 27 yaşında yaşamını yitirdi.
Milwaukee Bucks veteranı Jason Terry, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'dan büyük övgüyle bahsetti ve kendisinin boyalı alanda "Wilt Chamberlain" kadar etkili olduğunu söyledi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal