2018 NBA All-Star oylaması nasıl yapılıyor?

All-Star için oy kullanabileceğiniz tüm platformlar

NBA All-Star 2018 oylaması nasıl sonuçlanıyor?

Ara sonuçların ve nihai sonuçların açıklanması

21 Aralık 2017 Perşembe TSİ 21.00 itibarıyla 2018 NBA All-Star oylaması başladı. All-Star seçimleri için oy kullanabileceğiniz tüm yolları aşağıda görebilirsiniz. Oylarınızı şu an sadece NBA resmi sitesi ve NBA resmi uygulaması üzerinden verebilirsiniz. Diğer kanallardaki oylama ise 25 Aralık Perşembe TSİ 19.00'dan itibaren başlayacak.NBA.com sitesindeki NBA.com/vote adresinden oylarınızı verebilirsiniz. 21 Aralık Perşembe günü 21.00'den itibaren oy kullanılabiliyor. Günde sadece 1 kez 10 farklı oyuncu için oy kullabilirsiniz. Her konferanstan 2 guard ve 3 frontcourt oyuncu için oy kullanabilirsiniz. Özel olarak belirlenen 5 gün boyunca (31 Aralık, 4 Ocak, 11 Ocak, 12 Ocak ve 15 Ocak - ABD ET saatine göre) bu kanalda kullanacağınız oylar 2 kez (çift) sayılacak. Oy kullanmak için NBA.com/vote adresini tıklayabilirsiniz.Android ve iOS platformlarında bulunan NBA'in resmi uygulaması üzerinden de oy kullanabilirsiniz. NBA resmi uygulamarı üzerinden de 21 Aralık Perşembe TSİ 21.00 itibarıyla oy kullanılabiliyor. Uygulamayı indirip yine web sitesinde olduğu gibi 2 takım için 5'er oyuncu seçerek günde 1 kez 10 farklı oyuncu için oy kullanabilirsiniz. Uygulama üzerinden vereceğiniz oylar da özel olarak belirlenen 5 gün boyunca (31 Aralık, 4 Ocak, 11 Ocak, 12 Ocak ve 15 Ocak - ABD ET saatine göre) çift sayılacak.Kişisel Facebook hesabınızdan duvarınıza ileti olarak oyuncunun adını soyadını ve #NBAVOTE etiketini yazarak oy kullanabilirsiniz. Her iletide sadece 1 oyuncunun adı ve soyadı olmalı. 25 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında her gün 1 kişi 10 ayrı iletide 10 farklı oyuncu için oy kullanabilir. Ör. #NBAVote Ersan IlyasovaTweet, retweet veya cevap tweet'i ile NBA oyuncularının adını ve soyadını yine #NBAVOTE etiketiyle yazarak oy verebilirsiniz. Her tweet'te sadece 1 oyuncunun adı ve soyadı olmalı ve her gün 10 farklı oyuncu için oy verebilirsiniz. 25 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında oy kullanabilirsiniz. Ör. #NBAVote Cedi OsmanGoogle'a "NBA Vote All-Star" veya "NBA Vote Takım" (Ör. NBA Vote Warriors veya NBA Vote Hawks) yazarak açılacak pencere üzerinden oy kullanabilirsiniz. 25 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında her gün 10 farklı oyuncu için oy kullanabilirsiniz.NBA All-Star 2018 için oy kullanabileceğimiz bir başka platform da Amazon Alexa. Kullanıcılar, Alexa uyumlu ve "NBA All-Star" özelliği olan aygıtlarda oy kullanabiliyor. Kullanıcıların oy kullanabilmesi için Alexa'da "NBA All-Star" özelliğini açması ve oyuncuları seçmesi gerekmektedir. Yine her kullanıcı her gün 10 farklı oyuncu için oy verebiliyor.Sina Weibo (weibo.com) üzerinden oy kullanmak için bu sitede hesabınızın olması gerekiyor. China.NBA.com/vote adresini ziyaret edip 10 oyuncuya kadar seçiminizi yapıp oylarınızı verebilirsiniz.Tencent NBA Topluluğu üzerinden oy verebilmeniz için QQ hesabınızın olması gerekiyor. Oy vermek isteyenlerin China.NBA.com/vote adresine girmesi gerekmektedir. Yine 10 farklı oyuncu için oy verebilirsiniz.2018 NBA All-Star oylamasında büyük bir değişiklik oldu. Artık All-Star maçında Batı ve Doğu takımları olmayacak. Yine 2 takım olacak ama oyuncular konferanslarına göre ayrılmayacak bu kez. Sadece en çok oyu alan oyuncular için konferans ayrımı olacak. Her 2 konferanstan da en çok oyu alan oyuncular kaptan seçilmiş olacak. Bu 2 kaptan, önce ilk 5 başlayacak 10 oyuncu arasından sırayla birer birer oyuncu seçerek takımlarının ilk 5'leri belirleyecek ve daha sonra 14 yedek oyuncu içinden yine sırayla 7'şer oyuncu daha seçecek ve 12 kişilik takımları oluşturacak. Bir başka deyişle Doğu Konferansı'nda oynayan LeBron James ile Batı Konferansı'nda oynayan Russell Westbrook aynı takımda olabilecek; aynı şekilde Kevin Durant ile Kyrie Irving de aynı takımda olabilecekler.All-Star oylamasında taraftar oylarının etkisi %50, medya mensuplarının etkisi %25 ve oyuncuların etkisi de %25 olacak. Yani taraftar oylaması, medya ve oyuncu oylamasına göre 2 kat daha etkili olacak. Oyuncuların kendileri için de oy verebileceğini belirteyim.NBA All-Star 2018 oylaması 16 Ocak Salı günü TSİ 08.00'e kadar devam edecek. 2 kez ara sonuç açıklanacak; ilk ara sonuç 4 Ocak tarihinde, ikinci ara sonuç ise 11 Ocak tarihinde açıklanacak. 25 Ocak tarihinde ise nihai sonuçlar açıklanacak ve All-Star seçilen 24 oyuncunun kim olduğunu öğrenebileceğiz.67.'si düzenlenecek olan All-Star maçı 19 Şubat Pazartesi (Pazar gecesi) TSİ 04.00'te Los Angeles'ta oynanacak.Turgay Doğan