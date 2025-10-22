21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

2 kırmızı kartlı, 9 gollü maçta PSG, Leverkusen'e gol olup yağdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında iki takımın da kırmızı kart gördüğü karşılaşmada PSG, Bayer Leverkusen'i deplasmanda 7-2 mağlup etti.

21 Ekim 2025 23:54 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
2 kırmızı kartlı, 9 gollü maçta PSG, Leverkusen'e gol olup yağdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında PSG, deplasmanda Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

BayArena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 7-2 kazandı.

PSG, 7 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

PSG, karşılaşmada 7. dakikada William Pacho'nun golüyle öne geçti. Ardından kalesinde beraberlik golünü gören Fransız temsilcisi, 41 ve 45+3. dakikalarda Désiré Doué, 44. dakikada ise Khvicha Kvaratskhelia'nın golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

PSG'nin ikinci yarıdaki gollerini ise 50. dakikada Nuno Mendes, 66. dakikada Ousmane Dembele ve son olarak 90. dakikada Vitinha kaydetti.


Ev sahibi ekip Bayer Leverkusen'in gollerini 38. dakikada penaltı noktasından ve 54. dakikada Aleix Garcia kaydetti. Öte yandan Alman ekibinde 25. dakikada Alejandro Grimaldo, penaltı atışından yararlanamadı.
 
2 TAKIM DA KIZARDI

Zorlu karşılaşmada iki ekip de kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekipte 33. dakikada Robert Andrich, sert müdahalesi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip PSG'de ise 37. dakikada Ilya Zabarnyi, bariz gol şansını engellemek yüzünden kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte PSG, Devler Ligi'ndeki üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Almanya temsilcisi Leverkusen ise 2 puanla 26. sırada konumlandı.

Devler Ligi'nde gelecek hafta PSG, Bayern Münih'i ağırlayacak. Leverkusen, Benfica deplasmanında olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ise şu şekilde:

Barcelona 6-1 Olympiakos
Kairat 0-0 Pafos
Arsenal 4-0 Atletico Madrid
Leverkusen 2-7 PSG
Kopenhag 2-4 Dortmund
Newcastle 3-0 Benfica
PSV 6-2 Napoli
Union Saint Gilloise 0-4 Inter
Vıllarreal 0-2 Manchester City
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
