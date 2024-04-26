19'uncu İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 19'uncu İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü koşulacak.



Dünyanın en iyi 11, Avrupa'nın da 4 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K kategorilerinde koşulacak. 72 farklı ülkeden katılımın olduğu maratonu, toplam 14 bin kişinin bitirmesi bekleniyor. Maratonda 21'i kadın 68 elit atletse birincilik için yarışacak. Türkiye'de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru unvanına sahip olan İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada parkurunda "En Hızlı Yarı" sloganıyla koşulacak.



TÜRKİYE'DE BİR İLKE DAHA SAHNE OLACAK



2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1:04:02'lik dereceyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken 19'uncu İstanbul Yarı Maratonu, ülkemizde 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da adını tarihe yazdıracak. Maratona, 16-18 yaş arası yaklaşık 2 bin koşucu katılacak.



TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE OLİMPİYATA KOTA



19'uncu İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda "Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası"nı da içeriyor. Yarışta birinci olacak erkek ve kadın Türk atletler "2024 Türkiye Yarı Maraton Şampiyonu" unvanını alacak. Maratonda 5'i erkek 7 Türk elit atlet katılacak. Diğer yandan İstanbul Yarı Maratonu'nda yapılacak iyi dereceler elit atletlere dünya sıralamasında Olimpiyat kotası alma şansı da sağlayabilecek. Erkeklerde halen 10 atletin Dünya Sıralaması kategorisinden Olimpiyat kotası alma şansı bulunuyor. Bugüne kadar 70 atlet Olimpiyat barajı derecesi olan 2:08:10'u geçti.



19'uncu İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl, kişisel en iyi dereceleri 1:01:00'ın altında olan 17 erkekle, 1:08:00'ın altında olan 7 kadın atlet katılacak. İstanbul Maratonu'nun son şampiyonu Kenyalı Panuel Mkungo burada olacak. Eğer yarı maratonu da kazanırsa iki maratonu da kazanan ilk erkek atlet olacak. Kenyalı Ruth Chepngetich 2018'de İstanbul Maratonu'nu, 2021'de de dönemin dünya rekorunu kırıp İstanbul Yarı Maratonu'nu kazanarak kadınlarda duble yapan ilk atlet olmuştu.



Kadınlarda ise geçen yıl Barselona'daki 1:05:46'lık derecesiyle yıldızı parlayan Gladys Chepkurui, derecelerini sürekli geliştiren Etiyopyalı Fikrte Wereta; listede derecesi en iyi olan atlet.



START YENİKAPI'DAN 09.15'TE VERİLECEK



İBB Spor İstanbul organizasyonu 19'uncu İstanbul Yarı Maratonu'nda atletler, Yenikapı'dan saat 09.15'te start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü'nden sonra Galata Köprüsü'nden Karaköy'e geçilecek. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan yine bir "U" dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı'da başladığı noktada sona erecek.



10K yarışına ise Yenikapı'da saat 08.00'de start verilecek. Sarayburnu'ndan dönüş alacak olan koşu, yine Yenikapı'da sona erecek. 10K katılımcılar için zaman sınırı 1,5 saat, 21K içinse 3,5 saat olacak.



ONLAR İYİLİK PEŞİNDE KOŞACAKLAR



19'uncu İstanbul Yarı Maratonu, bir yanda sportif rekabet ve bireysel meydan okumalara sahne olurken, diğer yandaysa bir yardımseverlik yarışına da vesile olacak. Bu yıl 34 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) adına bin 500 gönüllü, bağış toplamak için koşacak. Yarı maratonda 2020-23 arasında yaklaşık 12 milyon liralık bağış toplandı.



TOPLAM 8 MİLYON LİRA DAĞITILACAK



Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda dereceye girecek atletlere verilecek para ödülleri de açıklandı. Elit kadın ve erkek atletlerin birincisine 15'er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira olacak. Genel klasmanda dereceye giren kadın ve erkeklerde ilk 8 sporcuya şu ödüller verilecek:



1. 15 bin Dolar



2. 10 bin Dolar



3. 8 bin Dolar



4. 6 bin Dolar



5. 5 bin Dolar



6. 4 bin Dolar



7. 3 bin Dolar



8. 2 bin Dolar



Böylece ilk sekiz için erkek ve kadınlarda toplam 106 bin dolar para ödülü dağıtılacak.



Yarı maratonda parkur rekoru kırılırsa bonus ödül de verilecek. Erkekler kategorisinde yarışın kazananı 59 dakika 15 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa 3 bin dolar bonus verilecek. Kadınlar kategorisinde ise yarışın kazananı 1 saat 4 dakika 2 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa 3 bin dolar bonus verilecek. Ayrıca erkekler ve kadınlarda yarı maraton dünya rekoru kırılırsa 10 bin dolar bonus verilecek.



TÜRK ATLETLERE TOPLAM 200 BİN LİRA



Türk sporcularda kadın ve erkeklerde ilk 5'e girecek sporculara toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak. Sıralamaya göre ödüller şöyle:



1. 30 bin TL



2. 25 bin TL



3. 20 bin TL



4. 15 bin TL



5. 10 bin TL



TÜRK MASTER ATLETLERE DE ÖDÜL



Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda erkeklerde ve kadınlarda 11'er yaş grubunda master atletler yarışacak. 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59/ 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+ yaş gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek. İlk 5'e gireceklere verilecek para ödülleri



1. 7 bin 500 TL



2. 6 bin TL



3. 5 bin TL



4. 4 bin TL



5. 3.000 TL



İSTANBUL YARI MARATONU NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu parkurunda 28 Nisa Pazar günü 04.30-13.00 bazı Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. İşte trafiğe kapalı olacak yollar:



YENİKAPI-KUMKAPI-SARAYBURNU-CANKURTARAN-SİRKECİ-AHIRKAPI



Kennedy Caddesi



ÇATLADIKAPI-KARÖY



Ferruh Kayha Sokak, Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Tersane Caddesi



EMİNÖNÜ-UNKAPANI-CİBALİ-BALAT-AYVANSARAY-UNKAPANI



Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezelpaşa Caddesi, Atatürk Köprüsü, Ayvansaray Caddesi, Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak,Mürselpaşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı,Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı, Yavuz Sinan Camii Sokak



KÜÇÜKPAZAR-EMİNÖNÜ-SİRKECİ



Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi, Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak, Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi



SARAYBURNU-CANKURTARAN-AHIRKAPI-KUMKAPI-YENİKAPI



Gülhane Parkı Sahil Girişi, Ahırkapı Caddesi, Kalyon Otel Restorant, Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli "U" Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak, Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi





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