Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Hırvatistan'a 87-79 yenildi.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, üçüncü maçında Hırvatistan ile karşılaştı.



İlk yarıyı 45-40 geride kapatan Türkiye, maçı da 87-79 kaybetti. Daha önce de Almanya ve Belçika'ya yenilen ay-yıldızlılar, grubu son sırada bitirdi.



Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayacak takımla 31 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.





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