18 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'a kaybetti

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Hırvatistan'a 87-79 yenilerek grubu son sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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18 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'a kaybetti
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29 Temmuz 2024 16:07
Son güncelleme 29 Temmuz 2024 16:59
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Hırvatistan'a 87-79 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, üçüncü maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

İlk yarıyı 45-40 geride kapatan Türkiye, maçı da 87-79 kaybetti. Daha önce de Almanya ve Belçika'ya yenilen ay-yıldızlılar, grubu son sırada bitirdi.

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayacak takımla 31 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.

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