18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İstanbul'da toplanacak

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık kampı için 15 Haziran Salı günü İstanbul'da toplanacak.



Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki ay-yıldızlılar, 15 Haziran Salı günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.



18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kampı, 25 Haziran'da sona erecek.



Milli takımın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Alper Adıyaman, Taha Altıkardeş, Tuğbey Akgün (Bursaspor), Berkay Zekeriya Erkul (Gaziantep), Hakan Aydın (Trabzonspor), Seyhan Yiğit (Nürnberg), Polat Abay, Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü), Rojan Sarıbaş (Viktoria Berlin), Emin Bayram (Galatasaray), Şener Kaya (Karatay Termal 1922 Konyaspor), Birkan Yılmaz (Manisa Futbol Kulübü), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Kazımcan Karataş (Altay), Apti Mert Çayir (Antalyaspor), Cem Dağ (Borussia Mönchengladbach), Kürşat Altunkaya (Çorum), Emre Demir (Kayserispor), Mehmet Can Göndüz (TSE Arabayatağıspor), Mirhan İnan (Stuttgart), Sergen Yüksekdağ (VFL Osnabrück), Eray Sürül (Vitesse), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor), Emirhan Demir (Anagold 24Erzincanspor), Metehan Altunbaş (Lask), Brio Acar Aslan (Sporting CT Premier Soccer Club), Ali Sühan Demirel (Bochum).



