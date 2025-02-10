17 yaşındaki Eser Gürbüz, Hollanda'yı salladı!

Heerenveen forması giyen Eser Gürbüz, Hollanda Ligi'ne adeta damga vurdu.



17 yaşındaki futbolcu, Twente ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu ve 90+3. dakikada takımına 3-3'lük beraberliği getiren golü attı.



Bu sezon Fortuna Sittard maçında da gol atan genç futbolcu, Hollanda Ligi'nde ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.



Eser Gürbüz, Twente maçındaki attığı golle birlikte Hollanda Ligi'nde üst üste iki maçta gol atan en genç futbolcular listesine dahil oldu. Listede Johan Cruyff ve Ronaldo gibi isimler de bulunuyor.



Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie, Twente maçının ardından yaptığı açıklamada, "Onun için çok güzel bir durum. Burnu çok iyi koku alıyor, her zaman doğru yerde. Eser, on yedi yaşında bir çocuğun oynaması gerektiği gibi oynuyor. Çekinmeden, cesaretle ve risk alarak! Bunu iyi yönetmek bana bağlı. Taraftarların, Eser'den memnun olduğunu biliyorum ama sakinleşmesi ve o güzel duyguyu adım adım devam ettirmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.



TARİHE GEÇEBİLİR



Eser Gürbüz, Heerenveen'in ligde gelecek hafta oynayacağı Zwolle maçında forma şansı bulur ve gol atarsa tarihe geçebilir.



Hollanda Ligi'nde üst üste iki maçta gol atan en genç futbolcular listesinde arka arkaya üç maçta gol sevinci yaşayan oyuncu bulunmuyor. Genç futbolcu, Zwolle maçında gol atmayı başarırsa üst üste üç maçta gol atan en genç futbolcu olarak Hollanda Ligi'nin tarihine geçebilir.



HOLLANDA U18'DE OYNUYOR



Forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebilen 17 yaşındaki Eser Gürbüz, Hollanda'nın U18 Milli Takımı'nda forma giyiyor.



