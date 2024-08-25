17 Yaş Altı Milli Takım, Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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17 Yaş Altı Milli Takım, Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu
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25 Ağustos 2024 14:08
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı.

Peru'nun başkenti Lima'daki organizasyonda milli takım, 7.'lik maçında Meksika ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-17, 25-19, 22-25 ve 25-15'lik setler sonucunda 3-1 mağlup etti.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, şampiyonayı 7. sırada bitirdi.

Organizasyonun finalinde ise Japonya'yı 3-0 mağlup eden Çin, şampiyonluğa ulaştı.

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