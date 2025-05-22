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15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Kocaeli'de Güreş Heyecanı Başladı: 60 İlden 700 Sporcu Milli Forma İçin Mindere Çıkıyor

calendar 22 Mayıs 2025 13:52
Haber: AA
15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
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Kocaeli'de gerçekleştirilen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Gebze Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 60 ilden yaklaşık 700 sporcu katılıyor.

Şampiyonada sporcular, ilk iki gün "serbest" stilde, son iki gün ise "grekoromen"de mücadele edecek.

Dört gün sürecek şampiyonada dereceye giren sporcular, 25-28 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenecek 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasıyla mücadele etme hakkı kazanacak.

Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Türk güreşinin geleceği olan sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tatoğlu, organizasyonun heyecanlı başladığını ifade ederek, sporcuların minderde galip gelmek için gösterdiği çabadan gurur duyduklarını belirtti.

Şampiyona, 25 Mayıs Pazar günü sona erecek.


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