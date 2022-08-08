10 numara değil, sağ kanat; Rachid Ghezzal!

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Kayserispor maçında kritik bir anda devreye girdi. Ghezzal, takımın gerçek yıldızı olduğunu hatırlattı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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10 numara değil, sağ kanat; Rachid Ghezzal!
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08 Ağustos 2022 12:08
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de sezonun açılış maçına Kayserispor karşısında çıktı ve 1-0 kazandı. Siyah-beyazlılar oyunu kontrol eden bir kimlikteydi ancak; hücumda kısırdı. Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, performansıyla maça damga vurdu.

GHEZZAL GOLLE BAŞLADI

Siyah-beyazlı takım adına top rakip ceza sahasına ya gelmedi, ya da geldiğinde Hollandalı golcü Wout Weghorst yalnız kaldı. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde, bir sağ kanat akını başlatıp son noktayı, topu sol ayağıyla uzak direk dibine göndererek Ghezzal koydu. Ghezzal, üçüncü sezonuna golle başlarken bir kez daha Beşiktaş'ın 'gerçek yıldızı' olduğunu gösterdi.

10 NUMARA DEĞİL, SAĞ KANAT

Ghezzal, ilk sezonunda 8 gol ve 17 asistle oynayıp şampiyonluğu getirdi. Geçen sezon 4 gol ve 7 asistte kalmdı. Aboubakar, Cenk Tosun, Larin, Pjanic, Batshuayi, N'Koudou, Muleka ya da Weghorst derken siyah-beyazlıların hücum gücü hep Cezayirlinin ayağına baktı. Valerien İsmael'in 10 numara olarak da denediği Ghezzal, sağ kanatta oynadığında daha etkili olduğunu da kanıtladı.



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