10. dakikada 10 kişi kalan PSG zorlanmadı!

Fransa Ligue 1 14. hafta maçında PSG, deplasmanda Le Havre'yi 2-0 mağlup etti.

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10. dakikada 10 kişi kalan PSG zorlanmadı!
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03 Aralık 2023 16:58
Fransa Ligue 1 14. hafta maçında PSG, deplasmanda Le Havre ile karşılaştı.

Stade Oceane'de oynanan maçı PSG 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Kylian Mbappe ve 89. dakikada Vitinha kaydetti.

Mbappe bu golle birlikte PSG formasıyla bu sezon 18. kez rakip fileleri havalandırdı. Fransız oyuncu ayrıca 2 de asist yaptı.

PSG'de Donnarumma 10. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Nice'in puan kaybettiği haftada lider PSG puanını 33'e çıkardı ve en yakın rakibine 4 puan fark attı. Le Havre ise 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Nantes'i ağırlayacak. Le Havre ise Strasbourg'a konuk olacak.

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