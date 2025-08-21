1. Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
- 22 Ağustos Cuma:
21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş
- 23 Ağustos Cumartesi:
16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor: Hakan Ülker
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz
21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz
- 24 Ağustos Pazar:
19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar
19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: Ümit Öztürk
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek
- 25 Ağustos Pazartesi:
21.30 İstanbulspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi