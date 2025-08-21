21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

1. Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

1. Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
 Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

- 22 Ağustos Cuma:



21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş

- 23 Ağustos Cumartesi:

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor: Hakan Ülker

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz

21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz

- 24 Ağustos Pazar:

19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar

19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: Ümit Öztürk

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek

- 25 Ağustos Pazartesi:

21.30 İstanbulspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
