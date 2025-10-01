Kerem Aktürkoğlu arayışta: Uyum süreci sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe , sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Sarı-lacivertliler puanını yükseltirken, mücadelede en çok konuşulan isimlerden biri ise Kerem Aktürkoğlu oldu ancak bu kez olumsuz anlamda.

UYUM SORUNU DİKKAT ÇEKİYOR

Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan milli futbolcu, bir kez daha etkisiz görüntüsüyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Takvim'in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu karşılaşma boyunca 23 top kaybı yaparken, sadece 1 isabetli şut atabildi.

77 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, 53 kez topla buluştu ve %82 pas isabet oranı yakalasa da bu istatistikler performansını kurtarmaya yetmedi.

ESKİ GÜNLERİNDEN UZAK

Ceza sahası çevresinde etkisiz kalan ve bitiricilik anlamında beklentileri karşılayamayan Kerem, "eski günlerinden çok uzak" bir görüntü çizdi. Oyunun birçok bölümünde savruk hareket eden milli futbolcunun, Fenerbahçe'de hâlâ tam anlamıyla bir uyum yakalayamaması dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da, yıldız oyuncunun form durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki haftalarda Kerem'e özel bir antrenman programı uygulanabileceği konuşuluyor.