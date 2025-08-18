18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Alperen Şengün'den Warriors'a eleştiri: "Faul yapıyorlar ama şikâyet eden onlar"

Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ile oynanan playoff serisini değerlendirirken sert ifadeler kullandı.

calendar 18 Ağustos 2025 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler
Alperen Şengün'den Warriors'a eleştiri: 'Faul yapıyorlar ama şikâyet eden onlar'
Yedi maçlık seriye dair konuşan Şengün, faul kararlarındaki çifte standarda dikkat çekti:
"Çok tecrübeli bir takımlar ve çok faul yaptılar. Playoff'ta bunlar çalınmıyor. Ama tüm seri boyunca fauller çalınmadığı için ağlayan taraf yine onlardı."

Rockets, 2025 playofflarının en çekişmeli serilerinden birinde Warriors'a ilk turda elenmişti. 3–1 geriye düşen Houston, seriyi 7. maça taşımış ancak turu geçen taraf Golden State olmuştu.


23 yaşındaki Şengün, kariyerinde ilk kez bu kadar büyük sahnede öne çıkarken, seriyi 20.9 sayı, 11.9 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla tamamladı. Normal sezonda da 76 maçın tamamında forma giyerek 19.1 sayı, 10.3 ribaund ve 4.9 asistle oynamıştı.

Şengün'ün çıkışı, Rockets'ın 2020'den bu yana ilk kez playoff yapması ve Güneybatı Grubu şampiyonluğunu elde etmesinde belirleyici oldu. Warriors ise Stephen Curry, Draymond Green ve Jimmy Butler gibi tecrübeli isimleriyle savunma planları üzerinden avantaj sağlamıştı. Şengün'e göre bu sert savunma, sahada çalınmayan müdahaleleri de içeriyordu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
