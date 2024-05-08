Beşiktaş, Dušan Alimpijevic ile yeniden anlaştı

Beşiktaş Emlakjet ile 2 yıllık anlaşmaya varan Başantrenör Dušan Alimpijevic, yıllık 450 bin euro kazanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Dušan Alimpijevic ile yeniden anlaştı
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08 Mayıs 2024 15:21
Son güncelleme 08 Mayıs 2024 15:29
Beşiktaş Emlakjet, başarılı bir sezon geçirdiği başantrenörü Dusan Alimpijevic ile mutlu sona yakın. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş Emlakjet, tecrübeli koç Dusan Alimpijevic, ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde, Alimpijevic'in yeni kontratında yıllık 450 bin euro kazanacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş Emlakjet ile EuroCup'ta yarı finale çıkma başarısı gösteren Alimpijevic, Basketbol Süper Ligi'nde de normal sezonu üçüncü tamamladı. 

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