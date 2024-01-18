Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniyespor ile karşılaştı.
RAMS Park'ta oynana maçı sarı kırmızılı takım 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada Tete, 57. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 87. dakikada penaltıdan Halil dedrvişoğlu kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü Barış Alper Yılmaz kendi ağlarına gönderdi.
Galatasaray'da Kerem Demirbay, yaptığı 3 asistle Ümraniyespor maçında yıldızlaşan isimlerden oldu.
Ümraniyespor'da İlhami Siraçhan, 59 ve 67. dakikalarda gördüğü kartlar sonrası oyun dışında kaldı.
Sarı kırmızılı takım aldığı bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Kupada kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü gereçekleştirilecek.
Galatasaray bir sonraki resmi maçını ligde pazar günü Trabzonspor ile oynayacak. Ümraniyespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 6 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Dries Mertens dinlendirilirken, Tanguy Ndombele ve Wilfried Zaha da yedeğe çekildi.
Teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor karşısında bu futbolcuların yerine Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray maça Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile başladı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Tanguy Ndombele ve Wilfried Zaha'nın yanı sıra Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Gökdeniz Gürpüz, Hamza Akman, Efe Akman ve Baran Demiroğlu görev bekledi.
EYÜP AYDIN İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Eyüp Aydın, ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.
Eyüp Aydın, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
Sarı-kırmızılı takımda Berkan Kurtlu da Genoa'dan kiralıktan döndükten sonra ilk kez 11'de forma şansı buldu.
SANCHEZ 5 MAÇ SONRA KADRODA
Galatasaray'da sakatlığı geçen Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, uzun bir aradan sonra kadroya girdi.
Karşılaşmada yedek soyunan Davinson Sanchez, 5 maç aradan sonra kadroya alındı.
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık'ta Kopenhag ile deplasmanda oynanan maçta görev yapan Sanchez, 37 gün sonra forma giymeye hazır hale geldi.
BARIŞ ALPER BU KEZ SAĞ BEK
Galatasaray'da bu sezon farklı mevkilerde boy gösteren Barış Alper Yılmaz, Ümraniyespor maçında yine başka bir yerde görev yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk, genelde sağ kanat ve santrfor olarak oynayan Barış Alper Yılmaz'ı, son dönemde savunmanın solunda yaşanan eksiklik nedeniyle bu bölgede görevlendiriyordu.
Tecrübeli teknik adam, milli futbolcuya, Ümraniyespor maçında ise bu kez sağ bekte görev verdi.
MAÇA G.SARAY ETKİLİ BAŞLADI
Galatasaray, maça etkili başladı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topa gelişine vuran Kerem kaleyi tutturamadı.
Galatasaray serbest vuruşlarla kaleyi birçok kez denedi. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Kerem Demirbay çok iyi bir vuruş çıkardı. Kaleci Abdulsamed topu parmaklarının ucuyla uzaklaştırdı.
BARIŞ ALPER KENDİ AĞLARINA ATTI
Galatasaray maça sağ bekte başlayan Barış Alper, topu kendi ağlarına gönderdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Bouali yerden içeri sert bir top çevirdi. Barış Alper topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına yolları. 23. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti.
BARIŞ ALPER BU KEZ RAKİP AĞLARI SARSTI
Galatasaray'da Barış Alper bu kez rakip ağları sarstı. 33. dakikada Sol çaprazda topla buluşan Kerem Demirbay, içeri çok iyi çevirdi. Barış Alper düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray Tete ile öne geçti. Sol çaprazda yine Kerem Demirbay, topu son çizgiye taşıdı ve yerden içeri kesti. Kale önünde Tete düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı da bu sonuçla sona erdi.
Galatasaray ikinci yarı üçüncü gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu kaleye uzak bir noktadan şansını denedi. Bu top üst direkten dışarı gitti.
KEREM DEMİRBAY'DAN 3. ASİST
Galatasaray, 57. dakikada Abdülkerim ile farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda kazanılan serbest vuruşta Kerem Demirbay ortasını yaptı. Abdülkerim iyi yükseldi ve takımının 3. golünü kaydetti. Kerem Demirbay maçtaki 3. asistini yaptı.
ÜMRANİYESPOR'DA KIRMIZI KART
Ümraniyespor'da İlhami Siraçhan, 59 ve 67. dakikalarda gördüğü kartlar sonrası oyun dışında kaldı.
Galatasaray rakibinin 10 kişi kalmasıyla birlikte oyunu rakip yarı alana yıkmayı başardı. Ümraniyespor kırmızı kart sonrası ileriye çıkmakta zorlandı.
Ümraniyespor kalecisi son bölümde yaptığı kritik kurtarışlarla farkın çoğalmasına engel oldu. Sarı kırmızılı takım maçı 4-1 kazandı ve kupada son 16 turuna adını yazdırdı.
RAMS Park'ta oynana maçı sarı kırmızılı takım 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada Tete, 57. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 87. dakikada penaltıdan Halil dedrvişoğlu kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü Barış Alper Yılmaz kendi ağlarına gönderdi.
Galatasaray'da Kerem Demirbay, yaptığı 3 asistle Ümraniyespor maçında yıldızlaşan isimlerden oldu.
Ümraniyespor'da İlhami Siraçhan, 59 ve 67. dakikalarda gördüğü kartlar sonrası oyun dışında kaldı.
Sarı kırmızılı takım aldığı bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Kupada kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü gereçekleştirilecek.
Galatasaray bir sonraki resmi maçını ligde pazar günü Trabzonspor ile oynayacak. Ümraniyespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 6 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Dries Mertens dinlendirilirken, Tanguy Ndombele ve Wilfried Zaha da yedeğe çekildi.
Teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor karşısında bu futbolcuların yerine Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray maça Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile başladı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Tanguy Ndombele ve Wilfried Zaha'nın yanı sıra Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Gökdeniz Gürpüz, Hamza Akman, Efe Akman ve Baran Demiroğlu görev bekledi.
EYÜP AYDIN İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Eyüp Aydın, ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.
Eyüp Aydın, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
Sarı-kırmızılı takımda Berkan Kurtlu da Genoa'dan kiralıktan döndükten sonra ilk kez 11'de forma şansı buldu.
SANCHEZ 5 MAÇ SONRA KADRODA
Galatasaray'da sakatlığı geçen Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, uzun bir aradan sonra kadroya girdi.
Karşılaşmada yedek soyunan Davinson Sanchez, 5 maç aradan sonra kadroya alındı.
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık'ta Kopenhag ile deplasmanda oynanan maçta görev yapan Sanchez, 37 gün sonra forma giymeye hazır hale geldi.
BARIŞ ALPER BU KEZ SAĞ BEK
Galatasaray'da bu sezon farklı mevkilerde boy gösteren Barış Alper Yılmaz, Ümraniyespor maçında yine başka bir yerde görev yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk, genelde sağ kanat ve santrfor olarak oynayan Barış Alper Yılmaz'ı, son dönemde savunmanın solunda yaşanan eksiklik nedeniyle bu bölgede görevlendiriyordu.
Tecrübeli teknik adam, milli futbolcuya, Ümraniyespor maçında ise bu kez sağ bekte görev verdi.
MAÇA G.SARAY ETKİLİ BAŞLADI
Galatasaray, maça etkili başladı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topa gelişine vuran Kerem kaleyi tutturamadı.
Galatasaray serbest vuruşlarla kaleyi birçok kez denedi. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Kerem Demirbay çok iyi bir vuruş çıkardı. Kaleci Abdulsamed topu parmaklarının ucuyla uzaklaştırdı.
BARIŞ ALPER KENDİ AĞLARINA ATTI
Galatasaray maça sağ bekte başlayan Barış Alper, topu kendi ağlarına gönderdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Bouali yerden içeri sert bir top çevirdi. Barış Alper topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına yolları. 23. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti.
BARIŞ ALPER BU KEZ RAKİP AĞLARI SARSTI
Galatasaray'da Barış Alper bu kez rakip ağları sarstı. 33. dakikada Sol çaprazda topla buluşan Kerem Demirbay, içeri çok iyi çevirdi. Barış Alper düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray Tete ile öne geçti. Sol çaprazda yine Kerem Demirbay, topu son çizgiye taşıdı ve yerden içeri kesti. Kale önünde Tete düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı da bu sonuçla sona erdi.
Galatasaray ikinci yarı üçüncü gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu kaleye uzak bir noktadan şansını denedi. Bu top üst direkten dışarı gitti.
KEREM DEMİRBAY'DAN 3. ASİST
Galatasaray, 57. dakikada Abdülkerim ile farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda kazanılan serbest vuruşta Kerem Demirbay ortasını yaptı. Abdülkerim iyi yükseldi ve takımının 3. golünü kaydetti. Kerem Demirbay maçtaki 3. asistini yaptı.
ÜMRANİYESPOR'DA KIRMIZI KART
Ümraniyespor'da İlhami Siraçhan, 59 ve 67. dakikalarda gördüğü kartlar sonrası oyun dışında kaldı.
Galatasaray rakibinin 10 kişi kalmasıyla birlikte oyunu rakip yarı alana yıkmayı başardı. Ümraniyespor kırmızı kart sonrası ileriye çıkmakta zorlandı.
Ümraniyespor kalecisi son bölümde yaptığı kritik kurtarışlarla farkın çoğalmasına engel oldu. Sarı kırmızılı takım maçı 4-1 kazandı ve kupada son 16 turuna adını yazdırdı.