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Zubimendi adım adım Arsenal'e!

Real Sociedad oyuncusu Martin Zubimendi, Arsenal'in serbest kalma bedelini ödemesi sonrası İngiliz ekibine katılmaya çok yakın.

calendar 27 Haziran 2025 17:10 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 17:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zubimendi adım adım Arsenal'e!
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Arsenal, Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi'nin 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transferini büyük ölçüde tamamladı.

İngiliz ekibi Arsenal, İspanyol orta saha oyuncusuyla uzun süreli bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Arsenal tarafından resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Real Sociedad ile 48 maça çıkan Zubimendi, 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.


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