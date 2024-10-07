Zoran Terzic'ten Sırbistan tepkisi: 'Bunlar yalan'

Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zoran Terzic, Sırbistan Milli Takımı'na geri döneceğine yönelik iddialara cevap verdi.



Giovanni Guidetti ile yollarını ayıran Sırbistan Milli Takımı'nın Zoran Terzic ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.



Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Ak-Bars'ı çalıştıran Zoran Terzic, Sırbistan ile anlaştığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.



"BUNLAR YALAN"



Sportklub'a konuşan Zoran Terzic, "Sırbistan'ın yeni koçu değilim, bunlar yalan. Belki bir gün geri dönerim, göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"ÖZEL ZORUNLULUKLAR NEDENİYLE GELDİM"



Zoran Terzic, Sırbistan'da federasyon yetkilileri ile görüşmesine dair şu sözleri dile getirdi:



"Sırbistan'a özel zorunluluklar nedeniyle geldim ve her geldiğimde federasyondan insanları da görmeye çalışırım. Orada 20 yıl geçirdim ve çeşitli konular hakkında konuşmamız normal, bu sefer her şeyi konuştuk. Ve yeni koç hakkında; eğer bu konuda bir anlaşmaya varabilirsek, eminim ki hem federasyon hem de ben çok hızlı tepki vereceğiz ve bunu herkese anlatacağız."



