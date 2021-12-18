Zlatan Ibrahimovic: 'Mbappe, 'Fenomen Ronaldo'ya benziyor'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'ın 40 yaşındaki santrforu Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappe ve Erling Haaland hakkında açıklamalarda bulundu.



Kylian Mbappe'nin "Fenomen Ronaldo'ya" benzediğini söyleyen Zlatan, "Zarif futbolcuları severim. Bir futbolcuysanız, başka bir futbolcunun nasıl düşündüğünü ve hareket ettiğini görebilirsiniz. Pozisyonu gerçekleşmeden önce okuyan futbolcuları severim. Mbappe'nin Ronaldo Nazario'ya benzediğini düşünüyorum. Oyunu çok zarif." dedi.



Haaland'ın hedefinin sadece gol atmak olduğunu dile getiren Ibrahimovic, "Haaland da iyi bir futbolcu çünkü hedef odaklı oynuyor. Ancak o yapabileceklerinden fazlasını yapmaz, işini yapar. Bu onun için yeterlidir. Haaland zeki bir futbolcu, sadece gol atmak istiyor. Gol atabileceğini biliyor ve bunu yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO