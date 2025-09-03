Ziyech düşüşe geçti, Avrupa defteri kapandı!

Bir dönem Chelsea'den Galatasaray'a transferiyle büyük ses getiren Hakim Ziyech, kariyerinde zor günler yaşıyor.



2023 yazında Galatasaray'a imza atan Faslı futbolcu, sarı-kırmızılılarda beklentilerin çok uzağında kalmıştı.



Ocak 2025'te Galatasaray'dan ayrılan 32 yaşındaki yıldız, Katar ekibi Al-Duhail'in yolunu tuttu. Ancak burada da istediğini bulamayan Ziyech, 1 Temmuz'da kulüpten ayrıldı.

Avrupa'da yaz transfer döneminin kapanmasının ardından tecrübeli futbolcunun yeni adresi netleşti. Ziyech, Avrupa'da hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadı ve şu anda kulüpsüz durumda.Faslı yıldız için artık seçenekler sınırlı. Türkiye, Brezilya, Norveç, İsviçre, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Rusya liglerinde transfer kapıları hâlâ açık. Ayrıca Fransa'da kulüpler, kış dönemine kadar serbest statüdeki oyuncuları kadrosuna katabiliyor.