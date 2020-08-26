Zirve yarışındaki ekipler hangi haftaları bay geçecek?

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstür çekimi tamamlandı.



Ligimizin bu sezon 21 takımla oynanacak olması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. Süper Lig'de ilk haftayı "bay" geçecek takım Konyaspor olurken, şampiyonluk mücadelesi verecek olan 5 takımın da hangi haftaları boş geçeceği belli oldu.



İşte zirve yarışında olacak takımların bay geçeceği haftalar;



Beşiktaş: 5.hafta (BAY)



Galatasaray: 12.hafta (BAY)



Başakşehir: 13. hafta (BAY)



Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)



Trabzonspor: 18.hafta (BAY)



