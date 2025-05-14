Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen attı.
Finalde attığı gollerle birlikte bu sezon 35 gole ulaşan Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.
Galatasaray'da Yunus Akgün de yaptığı 3 asistle karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu.
Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun ardından ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
Galatasaray, ligde hafta sonunda sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan 1 puan alması halinde Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek ve 25 şampiyonlukla birlikte 5. yıldızı takmaya hak kazanacak. Trabzonspor, ligde hafta sonunda Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 gün önce karşılaşan Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Gaziantep Stadı'nda yapılan Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Lig maçını 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sahaya ideale yakın bir ilk 11 sürdü. Tecrübeli teknik direktör, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'i oynattı.
Buruk, yedek kulübesinde Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'yı bekletti.
Lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'yı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, kalede bu sezon tüm Türkiye Kupası müsabakalarında forma verdiği Günay Güvenç'i tercih etti. Okan Buruk, sol bekte ise Ismail Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı oynattı.
TRABZONSPOR'DAN İDEAL KADROYA DÖNÜŞ
Galatasaray ile 4 gün önce sahalarında yaptıkları lig maçında rotasyona giden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ideal ilk 11'ine döndü.
Fatih Tekke, Galatasaray karşısına takımını Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Batista Mendy, Anthony Nwakaeme ve Simon Banza 11'iyle çıkardı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü, yedeklere ise Muhammet Taha Tepe, John Lundstram, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Deniz Dragus, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz'ı aldı.
Tekke, 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçında ilk 11'de oynattığı Enis Destan'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. 47 yaşındaki teknik adam, Arif, Lundstram, Visca, Cham'ı ise yedeğe çekti. Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine Savic, Ozan Tufan, Zubkov, Nwakaeme ve Banza'ya forma verdi.
BAKANLAR TRİBÜNDE
Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da izledi.
Bak ile Uraloğlu, Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılan final maçını tribünden takip etti.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Gaziantep şehrinin yöneticileri ile iki kulübün temsilcileri maç öncesi düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Müsabaka öncesi Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı'nda düzenlenen dostluk yemeğine Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin ileri gelenleri, iki kulübün başkanları Ertuğrul Doğan ile Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve kulüplerin üyeleri katıldı.
GAZİANTEP'TE DOSTLUK GÖRÜNTÜLERİ
İki takım taraftarları, Gaziantep'te yapılan final maçı öncesinde şehirde dostluk görüntüleri sergiledi.
Şehirde bulunan ve müsabaka için özel gelen iki takım taraftarları, gastronomisiyle ünlü Gaziantep'te restoranlar, kafeler, çay bahçeleri ile şehrin tarihi ve turistik meydanlarında bir arada zaman geçirdi. Birlikte marşlar söyleyen sarı-kırmızılı ve bordo-mavili taraftarlar, zaman zaman el ele tutuşarak horon oynadı.
Taraftarların dostluk görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
GALATASARAY'DA 5 YILDIZLI BAYRAKLAR
Müsabaka için Gaziantep'te bulunan Galatasaray taraftarlarının 5 yıldızlı bayraklarla dolaşması dikkati çekti.
Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta.
Taraftarlar, Türkiye Kupası final maçı için geldiği Gaziantep'te seyyar satıcılardan 5 yıldızlı bayraklar alarak tur attı.
FİLİSTİN'E DESTEK
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.
Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarları, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaptı.
GALATASARAY BASKILI BAŞLADI
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. 2. dakikada soldan Eren'in ortasında top ceza sahasındaki Yunus Akgün'e geldi. Yunus'un vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, Trabzonspor'a karşı finalde 5. dakikada 1-0 öne geçti. Bu dakikada ceza sahasında Yunus'un ortaya çevirdiği topta Barış Alper Yılmaz, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.
TRABZONSPOR TEHLİKESİ
Trabzonspor, karşılaşmanın 12. dakikasında etkili geldi. Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Zubkov'un vuruşu yandan dışarıya gitti.
GALATASARAY'DA KIRMIZI KART İTİRAZI!
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.
Trabzonspor'da Stefan Savic, 21. dakikada Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Savic, kartın ardından hakem Cihan Aydın'a yoğun itirazlarda bulundu.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, itirazlarının ardından Savic'e kırmızı kart çıkması yönünde itirazda bulundu.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 30. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Osimhen, Batagov'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun sürmesini istedi.
DAVINSON'DAN BÜYÜK HATA
GÜNAY GEÇİT VERMEDİ!
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, 31. dakikada topla birlikte çıkmak isterken hata yaptı ve Ozan Tufan kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı. Ozan'ın vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi. Galatasaray savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.
OSIMHEN'DEN ESTETİK DENEME
41. dakikada gelişen Galatasaray atağında Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Osimhen, röveşata denedi. Osimhen'in bu denemesinde top dışarıya gitti.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.
Bordo-mavililerde Arseniy Batagov, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ukraynalı futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı.
Trabzonspor'da sakatlanan Batagov yerine 45. dakikada John Lundstram oyuna dahil oldu.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
GALATASARAY GOLLE BAŞLADI
Galatasaray, ikinci yarıya golle başladı ve 46. dakikada Victor Osimhen ile farkı ikiye çıkardı. Yunus, ceza sahasına hareketlenen Osimhen'i düşündü. Osimhen, vücudunu da kullanarak Okay'dan sıyrıldı ve topla buluşmasının ardından dar açıdan yaptığı vuruşla durumu 2-0 yaptı.
TRABZONSPOR'DA GOLE İTİRAZ!
Trabzonspor'da futbolcular ve teknik heyet, gol pozisyonunda Osimhen'in Okay'a faul yaptığı yönünde hakem Cihan Aydın'a itirazlarda bulundu.
GALATASARAY'DAN GEÇİŞ VE ÜÇÜNCÜ GOL!
Galatasaray, 63. dakikada farkı üçe çıkardı. Bu dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Yunus Akgün, boş durumdaki Osimhen'i gördü ve Nijeryalı futbolcu, topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Galatasaray lehine durum 3-0'a geldi.
TRABZONSPOR'UN GOLÜ İPTAL OLDU!
Trabzonspor, karşılaşmanın 73. dakikada Nwakaeme ile golü buldu. Bu dakikada gelişen atakta Draguş, savunmanın arkasına sarktı ve topla buluştu. Draguş'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca, Nwakaeme'yi gördü ve Nijeryalı futbolcu, topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem, pozisyon başlangıcında Draguş'un ofsaytta olduğunu işaret ederek bayrak kaldırdı. Hakem Cihan Aydın, bu uyarının ardından golü iptal etti.
MORATA OFSAYTA TAKILDI
Galatasaray'da sonradan oyuna dahil olan Alvaro Morata, 89. dakikada fileleri havalandırdı. İspanyol futbolcunun pozisyonu için ofsayt bayrağı kalktı ve gol iptal edildi.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında Osimhen'in penaltı noktası üzerinde aşırttığı top ters kanattaki Yunus Akgün'de kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topla ceza yayı içinde buluşan Osimhen, pasını sağ kanattaki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un yerden ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas gerisinde uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 0-1
13. dakikada Zubkov'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
25. dakikada Zubkov'un ara pasında sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Malheiro'nun ortaladığı topa arka direkteki Ozan Tufan kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
31. dakikada Galatasaray yarı alanın ortalarındaki Sanchez'e baskı yapan Ozan Tufan topu Banza'ya kazandırdıktan sonra koşusuna devam etti. Ceza sahası önünde sırtı kaleye dönük olan Banza meşin yuvarlağı Ozan'ın önüne bıraktı. Kaleci Günay, karşı karşıya pozisyonda zamanında kalesini terk ederek Ozan'ın şutunda topu engelledi.
Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada sarı-kırmızlı takım farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahası içi hafif sağ çaprazda rakibi Savic'ten topu söken Osimhen yakın direğin dibinden fileleri havalandırdı: 0-2
63. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Orta sahanın solundan topa sahip olan Morata bir süre topu sürdükten sonra pasını sağ kanattan bindiren Yunus Akgün'e aktardı. Yunus iki savunma oyuncusunun baskısına rağmen topu ceza sahası içerisindeki Osimhen'e aktarmayı başardı. Nijeryalı golcü uygun durumda kalecini sağından topu filelerle buluşturdu: 0-3
84. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruş sonrası topu alan Yunus Akgün soldan hızla çıkan Jakobs'u gördü. Rakip yarı alanı boydan boya kat edip sol çaprazdan ceza sahasına giren Senegalli sol bekin vuruşunda, kaleyi paralel geçen top yandan auta çıktı.
86. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önüne alan Draguş, rahat pozisyonda olmasına rağmen topu auta gönderdi.
Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov (Dk. 45+2 Lundstram) , Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu (Dk. 60 Draguş), Ozan Tufan (Dk. 80 Cham), Zubkov, Mendy (Dk. 81 Serdar Saatçı), Nwakaeme, Banza (Dk. 60 Visca)
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 71 Kaan Ayhan), Eren Elmalı (Dk. 78 Jakobs), Lemina (Dk. 72 Kerem Demirbay, Torreira, Yunus Akgün, Sara (Dk. 62 Morata), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 72 Mertens)
Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 46 ve 63 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 21 Savic, Dk. 58 Lundstram (Trabzonspor), Dk. 27 Sara, Dk. 79 Mertens, Dk. 90 Sallai (Galatasaray)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen attı.
Finalde attığı gollerle birlikte bu sezon 35 gole ulaşan Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.
Galatasaray'da Yunus Akgün de yaptığı 3 asistle karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu.
Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun ardından ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
Galatasaray, ligde hafta sonunda sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan 1 puan alması halinde Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek ve 25 şampiyonlukla birlikte 5. yıldızı takmaya hak kazanacak. Trabzonspor, ligde hafta sonunda Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 gün önce karşılaşan Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Gaziantep Stadı'nda yapılan Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Lig maçını 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sahaya ideale yakın bir ilk 11 sürdü. Tecrübeli teknik direktör, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'i oynattı.
Buruk, yedek kulübesinde Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'yı bekletti.
Lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'yı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, kalede bu sezon tüm Türkiye Kupası müsabakalarında forma verdiği Günay Güvenç'i tercih etti. Okan Buruk, sol bekte ise Ismail Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı oynattı.
TRABZONSPOR'DAN İDEAL KADROYA DÖNÜŞ
Galatasaray ile 4 gün önce sahalarında yaptıkları lig maçında rotasyona giden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ideal ilk 11'ine döndü.
Fatih Tekke, Galatasaray karşısına takımını Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Batista Mendy, Anthony Nwakaeme ve Simon Banza 11'iyle çıkardı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü, yedeklere ise Muhammet Taha Tepe, John Lundstram, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Deniz Dragus, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz'ı aldı.
Tekke, 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçında ilk 11'de oynattığı Enis Destan'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. 47 yaşındaki teknik adam, Arif, Lundstram, Visca, Cham'ı ise yedeğe çekti. Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine Savic, Ozan Tufan, Zubkov, Nwakaeme ve Banza'ya forma verdi.
BAKANLAR TRİBÜNDE
Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da izledi.
Bak ile Uraloğlu, Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılan final maçını tribünden takip etti.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Gaziantep şehrinin yöneticileri ile iki kulübün temsilcileri maç öncesi düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Müsabaka öncesi Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı'nda düzenlenen dostluk yemeğine Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin ileri gelenleri, iki kulübün başkanları Ertuğrul Doğan ile Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve kulüplerin üyeleri katıldı.
GAZİANTEP'TE DOSTLUK GÖRÜNTÜLERİ
İki takım taraftarları, Gaziantep'te yapılan final maçı öncesinde şehirde dostluk görüntüleri sergiledi.
Şehirde bulunan ve müsabaka için özel gelen iki takım taraftarları, gastronomisiyle ünlü Gaziantep'te restoranlar, kafeler, çay bahçeleri ile şehrin tarihi ve turistik meydanlarında bir arada zaman geçirdi. Birlikte marşlar söyleyen sarı-kırmızılı ve bordo-mavili taraftarlar, zaman zaman el ele tutuşarak horon oynadı.
Taraftarların dostluk görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
GALATASARAY'DA 5 YILDIZLI BAYRAKLAR
Müsabaka için Gaziantep'te bulunan Galatasaray taraftarlarının 5 yıldızlı bayraklarla dolaşması dikkati çekti.
Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta.
Taraftarlar, Türkiye Kupası final maçı için geldiği Gaziantep'te seyyar satıcılardan 5 yıldızlı bayraklar alarak tur attı.
FİLİSTİN'E DESTEK
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.
Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarları, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaptı.
GALATASARAY BASKILI BAŞLADI
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. 2. dakikada soldan Eren'in ortasında top ceza sahasındaki Yunus Akgün'e geldi. Yunus'un vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, Trabzonspor'a karşı finalde 5. dakikada 1-0 öne geçti. Bu dakikada ceza sahasında Yunus'un ortaya çevirdiği topta Barış Alper Yılmaz, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.
TRABZONSPOR TEHLİKESİ
Trabzonspor, karşılaşmanın 12. dakikasında etkili geldi. Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Zubkov'un vuruşu yandan dışarıya gitti.
GALATASARAY'DA KIRMIZI KART İTİRAZI!
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.
Trabzonspor'da Stefan Savic, 21. dakikada Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Savic, kartın ardından hakem Cihan Aydın'a yoğun itirazlarda bulundu.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, itirazlarının ardından Savic'e kırmızı kart çıkması yönünde itirazda bulundu.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 30. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Osimhen, Batagov'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun sürmesini istedi.
DAVINSON'DAN BÜYÜK HATA
GÜNAY GEÇİT VERMEDİ!
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, 31. dakikada topla birlikte çıkmak isterken hata yaptı ve Ozan Tufan kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı. Ozan'ın vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi. Galatasaray savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.
OSIMHEN'DEN ESTETİK DENEME
41. dakikada gelişen Galatasaray atağında Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Osimhen, röveşata denedi. Osimhen'in bu denemesinde top dışarıya gitti.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.
Bordo-mavililerde Arseniy Batagov, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ukraynalı futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı.
Trabzonspor'da sakatlanan Batagov yerine 45. dakikada John Lundstram oyuna dahil oldu.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
GALATASARAY GOLLE BAŞLADI
Galatasaray, ikinci yarıya golle başladı ve 46. dakikada Victor Osimhen ile farkı ikiye çıkardı. Yunus, ceza sahasına hareketlenen Osimhen'i düşündü. Osimhen, vücudunu da kullanarak Okay'dan sıyrıldı ve topla buluşmasının ardından dar açıdan yaptığı vuruşla durumu 2-0 yaptı.
TRABZONSPOR'DA GOLE İTİRAZ!
Trabzonspor'da futbolcular ve teknik heyet, gol pozisyonunda Osimhen'in Okay'a faul yaptığı yönünde hakem Cihan Aydın'a itirazlarda bulundu.
GALATASARAY'DAN GEÇİŞ VE ÜÇÜNCÜ GOL!
Galatasaray, 63. dakikada farkı üçe çıkardı. Bu dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Yunus Akgün, boş durumdaki Osimhen'i gördü ve Nijeryalı futbolcu, topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Galatasaray lehine durum 3-0'a geldi.
TRABZONSPOR'UN GOLÜ İPTAL OLDU!
Trabzonspor, karşılaşmanın 73. dakikada Nwakaeme ile golü buldu. Bu dakikada gelişen atakta Draguş, savunmanın arkasına sarktı ve topla buluştu. Draguş'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca, Nwakaeme'yi gördü ve Nijeryalı futbolcu, topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem, pozisyon başlangıcında Draguş'un ofsaytta olduğunu işaret ederek bayrak kaldırdı. Hakem Cihan Aydın, bu uyarının ardından golü iptal etti.
MORATA OFSAYTA TAKILDI
Galatasaray'da sonradan oyuna dahil olan Alvaro Morata, 89. dakikada fileleri havalandırdı. İspanyol futbolcunun pozisyonu için ofsayt bayrağı kalktı ve gol iptal edildi.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında Osimhen'in penaltı noktası üzerinde aşırttığı top ters kanattaki Yunus Akgün'de kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topla ceza yayı içinde buluşan Osimhen, pasını sağ kanattaki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un yerden ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas gerisinde uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 0-1
13. dakikada Zubkov'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
25. dakikada Zubkov'un ara pasında sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Malheiro'nun ortaladığı topa arka direkteki Ozan Tufan kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
31. dakikada Galatasaray yarı alanın ortalarındaki Sanchez'e baskı yapan Ozan Tufan topu Banza'ya kazandırdıktan sonra koşusuna devam etti. Ceza sahası önünde sırtı kaleye dönük olan Banza meşin yuvarlağı Ozan'ın önüne bıraktı. Kaleci Günay, karşı karşıya pozisyonda zamanında kalesini terk ederek Ozan'ın şutunda topu engelledi.
Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada sarı-kırmızlı takım farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahası içi hafif sağ çaprazda rakibi Savic'ten topu söken Osimhen yakın direğin dibinden fileleri havalandırdı: 0-2
63. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Orta sahanın solundan topa sahip olan Morata bir süre topu sürdükten sonra pasını sağ kanattan bindiren Yunus Akgün'e aktardı. Yunus iki savunma oyuncusunun baskısına rağmen topu ceza sahası içerisindeki Osimhen'e aktarmayı başardı. Nijeryalı golcü uygun durumda kalecini sağından topu filelerle buluşturdu: 0-3
84. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruş sonrası topu alan Yunus Akgün soldan hızla çıkan Jakobs'u gördü. Rakip yarı alanı boydan boya kat edip sol çaprazdan ceza sahasına giren Senegalli sol bekin vuruşunda, kaleyi paralel geçen top yandan auta çıktı.
86. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önüne alan Draguş, rahat pozisyonda olmasına rağmen topu auta gönderdi.
Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov (Dk. 45+2 Lundstram) , Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu (Dk. 60 Draguş), Ozan Tufan (Dk. 80 Cham), Zubkov, Mendy (Dk. 81 Serdar Saatçı), Nwakaeme, Banza (Dk. 60 Visca)
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 71 Kaan Ayhan), Eren Elmalı (Dk. 78 Jakobs), Lemina (Dk. 72 Kerem Demirbay, Torreira, Yunus Akgün, Sara (Dk. 62 Morata), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 72 Mertens)
Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 46 ve 63 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 21 Savic, Dk. 58 Lundstram (Trabzonspor), Dk. 27 Sara, Dk. 79 Mertens, Dk. 90 Sallai (Galatasaray)