Ziraat Bankkkart, Mustafa Kavaz'la devam dedi

"Günün birinde Mustafa Kavaz'ın başantrenör olmasını hedefliyorduk"

"Takımımızın artık Avrupa'da da başarılı olmasını arzu ediyoruz"

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Ziraat Bankası Spor Kulübünün Başkan Yardımcısı İlker Met, başantrenör Mustafa Kavaz'la yola devam edeceklerini belirtti.Met, kulüplerinin üst üste ikinci kez şampiyon olmasını AA muhabirine değerlendirdi.Geçen yıl 40 yıllık tarihlerinde ilk kez şampiyon olduklarını anımsatan Met, şampiyon kalabilmenin "şampiyon olmaktan" daha önemli ve zor olduğunu söyledi.Üst üste elde edilen ikinci şampiyonluğun daha kıymetli olduğunu dile getiren Met, şampiyonluk kupasını müzelerine götürdükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.İlker Met, elde ettikleri bu başarının kolektif bir çabanın ürünü olarak ortaya çıktığına işaret ederek,diye konuştu.Yönetim olarak vizyonlarının, Türk voleybolunun gelişmesine katkı sağlamak olduğu için takım organizasyonundaki iş bölümünü sürekli bu amaca yönelik yaptıklarına dikkati çeken Met, şöyle devam etti:Eski başantrenörleri Roberto Santilli'nin görevi bıraktığında her türlü riski analiz ederek, alternatifleri gözeterek bir karar aldıklarını ve Mustafa Kavaz'ı başantrenör olarak göreve getirdiklerini anlatan Met," dedi.- "Oreol Camejo takımımızdan ayrıldı"Türk voleybolunun geliştiğini görmenin, iyi Türk oyuncular kadar iyi Türk hocaların da varlığına bağlı olduğunu vurgulayan Met, şu açıklamaları yaptı:İlker Met, her sene olduğu gibi önümüzdeki sene de en önemli hedeflerinin katıldıkları kupalarda en az finalde yer almak ve seyri güzel bir voleybol oynamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti: