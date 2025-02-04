Ziraat Bankkart, deplasmanda set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Ziraat Bankkart, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ziraat Bankkart, deplasmanda set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2025 15:47

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Ziraat Bankkart, Rams Global Cizre Belediyespor'a konuk oldu.

Cizre 100. Yıl Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Gürhan Gül, Bektaş Kalender 

Rams Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammed Ertuğrul, Metin Toy, Uriarte, Emre Batur, Kolodinsky (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz, Ali Candan) 

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Ter Maat, Vahit Emre Savaş, Zonca, Faik Samet Güneş, Clevenot (Berkay Bayraktar, Bedirhan Bülbül ) 

Setler: 18-25, 21-25, 15-25

Süre: 69 dakika (24, 23, 22)

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery