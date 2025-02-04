Ziraat Bankkart, deplasmanda set vermedi

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Ziraat Bankkart, Rams Global Cizre Belediyespor'a konuk oldu.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Ziraat Bankkart, Rams Global Cizre Belediyespor'a konuk oldu.
Cizre 100. Yıl Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Gürhan Gül, Bektaş Kalender
Rams Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammed Ertuğrul, Metin Toy, Uriarte, Emre Batur, Kolodinsky (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz, Ali Candan)
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Ter Maat, Vahit Emre Savaş, Zonca, Faik Samet Güneş, Clevenot (Berkay Bayraktar, Bedirhan Bülbül )
Setler: 18-25, 21-25, 15-25
Süre: 69 dakika (24, 23, 22)