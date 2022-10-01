Ziraat Bankkart, Bursa BB'ye set vermedi

Efeler Ligi'nin ilk haftasında Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, Bursa BB'ye set vermedi
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01 Ekim 2022 18:10
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar

Ziraat Bankkart: Atanasov, Teer Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Radke, Bahov, Halit Kurtuluş, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Halik Dolaşık, Emre Berat Fırat, Berk Dilmenler, Can Erenhan)

Setler: 28-26, 26-24, 25-21

Süre: 95 dakika (33, 34, 28)

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