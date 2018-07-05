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Zimbabwe Milli Takımı, sokakta yattı!

Zimbabwe Ragbi Milli Takımı, Ragbi Dünya Kupası eleme maçı için gittiği Tunus'ta ilginç bir olay yaşamak zorunda kaldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zimbabwe Milli Takımı, sokakta yattı!
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05 Temmuz 2018 11:50
Zimbabwe Ragbi Milli Takımı, Ragbi Dünya Kupası eleme maçı için gittikleri Tunus'ta, otellerinin kötülüğünden şikayet ettikleri için sokakta kaldılar. Yaşanan bu olay nedeniyle Afrika Ragbi Federasyonu, Zimbabwe takımından özür diledi ve Beja kentinde kafileye yeni bir otel ayarladı.

Tunus Ragbi Federasyonu yetkilileri ise bunun takımı sabote etmeye yönelik bilerek yapılmış bir hareket olmadığını ve Zimbabwe takımından özür dilediklerini dile getirdi.

Tunuslu yetkililer, Zimbabveli sporcuların buna benzer başka sorunlar yaşamaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



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