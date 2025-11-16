16 Kasım
Macaristan-İrlanda
1-119'
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
1-120'
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Zidane, Fransa için gün sayıyor!

Zinedine Zidane'ın Dünya Kupası sonrası Fransa'nın başına geçeceği iddiaları gün geçtikçe artıyor.

Zidane, Fransa için gün sayıyor!
Zinedine Zidane, uzun süredir beklenen dönüş için gün sayıyor.

AS'ın haberine göre Fransız efsane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Millî Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor. Aylar önce başlayan süreç, Fransız basınında da sıkça dile getirildiği gibi artık resmen son düzlüğe girmiş durumda.

DESCHAMPS'IN SUUDİ LİGİ PLANI

Didier Deschamps cephesinde ise farklı gelişmeler yaşanıyor. Başarılı teknik adam ve menajerleri, gelecek sezon için Suudi Arabistan Ligi'nde çeşitli kulüplerle görüşmeler yürütüyor. Fransa ile kazandığı dünya şampiyonluğu ve Katar'daki final başarısı, ona bölgedeki büyük kulüplerin kapılarını aralamış durumda. Görünen o ki Deschamps, Dünya Kupası'ndan bağımsız şekilde Suudi Arabistan'da yeni bir maceraya hazırlanıyor.


FRANSA'DA ZİDANE HEYECANI

Fransa'da ise büyük bir beklenti hakim. Zidane'ın koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Efsane isim, bugüne kadar gelen tüm teklifleri reddederek ülkesinin başına geçmek için bekledi. "Yakında yeniden teknik direktörlük yapacağım" açıklaması da bu beklentiyi resmileştiren bir işaret niteliğinde.

EFSANENİN BEKLEYİŞİ SONA ERİYOR

Zidane'ın teknik direktörlük kariyeri Real Madrid ve Castilla ile sınırlı olsa da üç Şampiyonlar Ligi zaferi ve sportif direktörlük dönemindeki etkisi onu dünyada ayrı bir yere koyuyor. Cazip sportif projeleri ve yüksek maaşlı teklifleri elinin tersiyle iten Zidane, doğru zamanın 2026 sonrası olduğunu biliyor. Kariyeri boyunca itibarını korumayı öncelik haline getiren Fransız efsane, şimdi ülkesinin başına geçmek için hazır.

