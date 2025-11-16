Zidane, Fransa için gün sayıyor!

DESCHAMPS'IN SUUDİ LİGİ PLANI

FRANSA'DA ZİDANE HEYECANI

EFSANENİN BEKLEYİŞİ SONA ERİYOR

Zinedine Zidane, uzun süredir beklenen dönüş için gün sayıyor.AS'ın haberine göre Fransız efsane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Millî Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor. Aylar önce başlayan süreç, Fransız basınında da sıkça dile getirildiği gibi artık resmen son düzlüğe girmiş durumda.Didier Deschamps cephesinde ise farklı gelişmeler yaşanıyor. Başarılı teknik adam ve menajerleri, gelecek sezon için Suudi Arabistan Ligi'nde çeşitli kulüplerle görüşmeler yürütüyor. Fransa ile kazandığı dünya şampiyonluğu ve Katar'daki final başarısı, ona bölgedeki büyük kulüplerin kapılarını aralamış durumda. Görünen o ki Deschamps, Dünya Kupası'ndan bağımsız şekilde Suudi Arabistan'da yeni bir maceraya hazırlanıyor.Fransa'da ise büyük bir beklenti hakim. Zidane'ın koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Efsane isim, bugüne kadar gelen tüm teklifleri reddederek ülkesinin başına geçmek için bekledi.açıklaması da bu beklentiyi resmileştiren bir işaret niteliğinde.Zidane'ın teknik direktörlük kariyeri Real Madrid ve Castilla ile sınırlı olsa da üç Şampiyonlar Ligi zaferi ve sportif direktörlük dönemindeki etkisi onu dünyada ayrı bir yere koyuyor. Cazip sportif projeleri ve yüksek maaşlı teklifleri elinin tersiyle iten Zidane, doğru zamanın 2026 sonrası olduğunu biliyor. Kariyeri boyunca itibarını korumayı öncelik haline getiren Fransız efsane, şimdi ülkesinin başına geçmek için hazır.