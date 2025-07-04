Zeynep Sönmez, yeniden tarih yazmak için korta çıkacak

Milli tenisçi, Wimbledon'da 3. turda Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova ile karşılaşacak.

calendar 04 Temmuz 2025 13:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, yeniden tarih yazmak için korta çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tarihi başarılara imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 5 Temmuz Cumartesi günü 3. tur mücadelesinde Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova'yla karşılaşacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonda Zeynep, 3. tur maçına TSİ 13.00'ten sonra çıkacak. Bu karşılaşmayı kazanan tenisçi, 4. turda Belinda Bencic (İsviçre)-Elisabetta Cocciaretto (İtalya) eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.

Wimbledon'da 3. tur gören ilk Türk tenisçi unvanını alan, tüm grand slam organizasyonlarında ise 1950'den sonra bu seviyeye gelen ilk milli raket olan Zeynep, yarın korttan galip ayrılırsa bir kez daha tarihe geçecek. Zeynep Rus rakibini mağlup ederse grand slam organizasyonlarının tarihinde 4. tura yükselen ilk ve tek Türk sporcu unvanını elde edecek.



Milli tenisçi, ilk turda dünya 52 numarası Rumen Jaqueline Cristian'ı ikinci turda ise dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı set vermeden geçmişti.

Organizasyona dünya 17 numarası olarak başlayan Ekaterina Alexandrova ise ilk turda Avustralyalı Priscilla Hon ve ikinci turda Hollandalı Suzan Lamens'i 2-0'lık skorlarla eledi. Rus sporcu grand slamlerde en büyük başarısını ise 2023 Wimbledon'da ve 2025 Fransa Açık'ta 4. tur oynayarak elde etti.

- Zeynep'in çiftlerde de mücadelesi sürecek

Milli sporcu Zeynep Sönmez'in Wimbledon'da çiftler kategorisindeki 2. tur maçı da 5 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Partneri Polina Kudermetova'yla birlikte mücadele eden Zeynep, 2. turda 2 numaralı seribaşı olarak organizasyonda yer alan Gabriela Dabrowski (Kanada)-Erin Routliffe (Yeni Zelenda) ikilisiyle karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma Zeynep'in tekler maçından sonra akşam seansında yapılacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.