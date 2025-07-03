Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde de yoluna devam ediyor

Zeynep, Rus partneri Kudermetova ile Çekyalı ikili Skoch ve Vondrousova'yı 7-5, 2-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek ikinci tura çıktı

calendar 03 Temmuz 2025 21:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde de yoluna devam ediyor
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde de yoluna devam ediyor.

Zeynep, Rus partneri Polina Kudermetova ile Çekyalı ikili Miriam Skoch ve Marketa Vondrousova'yı 7-5, 2-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek kadınlar çiftlerde ikinci tura çıkmaya hak kazandı.

Zeynep-Kudermetova ikilisi, cumartesi günü oynanacak ikinci tur mücadelesinde Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe ile karşılaşacak.

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