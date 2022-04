Zeljko Obradovic: 'Problem bensem giderim!'

EuroCup son 16 turunda 19 bin taraftarı önünde Frutti Extra Bursaspor'a kaybeden ve elenen Sırp ekibi Partizan'ın efsanevi başantrenörü Zeljko Obradovic, mücadelenin ardından dikkat çekici açıklamalar yaptı.



Maçı 5 sayı farkla uzatmalarda kaybeden Partizan'ın koçu, "Bursa'yı galibiyeti nedeniyle kutluyorum. Bu gerçek bir eleme maçıydı. Oyuncular ve taraftarlar için üzgünüm. Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu alıyorum. Saha içerisinde olan her şey benim sorumluluğumdur. Detaylar girmek istemiyorum ama bu turu rahatlıkla geçmeliydik. Ancak, geçemedik. 1 yıl boyunca bu maç için mücadele ettik ama olmadı." ifadelerini kullandı.



"AKLIMDA YENİLMEK YOKTU, KONUŞAMADIM"



"Partizan'a tutkusu nedeniyle geldim." diyen Obradovic, "Bunun tek maç olduğunu biliyorduk ve en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Her zaman oyuncularımı savunurum. Daha önceki birçok maçta da böyle oldu. Antrenör heyetim de muhteşem. Her şeyi denedik ama yeterli olmadı. Bu sezon her şey yolunda gidiyordu, ta ki Kızılyıldız ile oynadığımız kupa finaline kadar. Tüm Partizanlılar'ın Kızılyıldız'ı geçip kupa almak istediğini biliyorum. Kulüp başkanının harcadığı enerjiyi ve parayı da biliyorum. Maç sonunda soyunma odasına gittim ve oyuncularıma söyleyeceğim şeyleri bile bulamadım. Sadece bir sonraki antrenmanın zamanını söyleyebildim. Çünkü kafamda hiçbir şey yoktu. Hiçbir fikrim yoktu. Böyle biteceğini hiç düşünmemiştim. Bu sezon harika işler başararak buraya gelmiştik." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"PROBLEM BENSEM GİDERİM, PROBLEM KALMAZ"



Geleceği hakkında gelen soruya Obradovic, "Partizan'a 3 yıllık sözleşmeyle geldim. Eğer çalışmamdan mutlu değillerse, yerime daha iyi birini bulacaklarsa hemen gidebilirim. EuroCup'ta elimizden gelen en iyi performansı göstermeye çalıştık. Ben kalmak isterim. Hayat da biraz böyle. Her şeyi analiz edeceğim, daha fazla çalışacağım ve takımı bir arada tutacağım." dedi.



62 yaşındaki efsanevi koç, "Problem bensem giderim ve ortada problem kalmaz." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.





