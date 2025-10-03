Zeki Yavru: '3'te 3'ün gururunu yaşıyoruz'

Samsunspor'un tecrübeli sağ beki Zeki Yavru, Legia Varşova galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
"3'TE 3'ÜN GURURUNU YAŞIYORUZ"
"Çok gururluyuz. Buralara tesadüfen gelmedik, bunu göstermek istiyorduk. Panathinaikos maçlarında çok iyi mücadele etmiştik ama şanssız elenmiştik. En önemlisi Türk futbolu adına Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, 3'te 3'ün gururunu duyuyoruz. Puanlara ihtiyaç vardı. Türk futboluna herkes katkı sağlamalı. Türk futboluna biraz da olsun katkı sağladıysak ne mutlu bize."
"80 DAKİKA SAVUNMA KOLAY DEĞİL"
Bireysel olarak kaliteli oyunculara sahip olduklarını vurgulayan Zeki, takım halinde verdikleri mücadeleye dikkat çekti:
"Takım halinde çok iyi mücadele ettik. İnanılmaz mücadele verdik. Maçın başında golü bulduk, 80 dakika savunma kolay değil. Zor deplasman, iyi atmosfer. Burada kazanmak kolay değil. Çok büyük mücadele verdik."