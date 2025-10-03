Zeki Yavru: '3'te 3'ün gururunu yaşıyoruz'

Samsunspor'un tecrübeli sağ beki Zeki Yavru, Legia Varşova galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



"3'TE 3'ÜN GURURUNU YAŞIYORUZ"



"Çok gururluyuz. Buralara tesadüfen gelmedik, bunu göstermek istiyorduk. Panathinaikos maçlarında çok iyi mücadele etmiştik ama şanssız elenmiştik. En önemlisi Türk futbolu adına Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, 3'te 3'ün gururunu duyuyoruz. Puanlara ihtiyaç vardı. Türk futboluna herkes katkı sağlamalı. Türk futboluna biraz da olsun katkı sağladıysak ne mutlu bize."

Bireysel olarak kaliteli oyunculara sahip olduklarını vurgulayan Zeki, takım halinde verdikleri mücadeleye dikkat çekti: