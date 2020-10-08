Transferin son saatlerinde eski takımı FC.Kopenhag'a kiralanan savunma oyuncusu Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği öne sürüldü.



Sarı-lacivertli kulüpte bekleneni bir türlü veremeyen Danimarkalı milli futbolcu, eski takımı Kopenhag'a tekrar geri dönmesi kulüp ile taraftarlarda büyük sevinç yarattı. Danimarka Milli Takımı ile kampta bulunan Zanka'nın, burada doktor kontrolünden geçtikten sonra bir yıllık kiralık sözleşme imzaladığı ve Kopenhag kulübünün bu süreçten sonra satın alma opsiyonun olduğu belirtildi.



Fenerbahçe'nin, kiralık süresince Zanka'nın maaşını ödeyeceği ileri sürülürken, Kopenhag'ın sarı-lacivertli kulübe 650 bin euro kiralama bedeli vereceği bildirildi.



Kopenhag'ın Norveçli teknik direktörü Staale Solbakken, üçüncü kez çalıştıracağı Zanka'nın tekrar takıma geri dönmesi mutluluğunu yaşadığına değinirken, DNA'sı ile kulüp kültürün kemiklerine kadar işlemiş futbolcuyu takıma kazandırmak için adeta poker oynar gibi son dakikaya kadar beklediklerini belirtti.



