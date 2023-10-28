29 Ekim

Zaniolo savcı karşısına çıktı: Avukatlarından açıklama!

Bahis soruşturması nedeniyle savcılığı ifade veren Nicolo Zaniolo için avukatlarından açıklama geldi. İtalyan yıldızın avukatları Antonio Conte ve Gianluca Tognozzi, Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynamadığını, sadece kart oyunları oynadığını ve davanın yakında kapanacağından emin olduklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zaniolo savcı karşısına çıktı: Avukatlarından açıklama!
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28 Ekim 2023 16:19
Son güncelleme 28 Ekim 2023 16:23
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, hakkındaki bahis soruşturmasının ardından savcılık karşısına çıktı.

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

24 yaşındaki futbolcu, cuma günü Torino Savcılığına giderek hakkındaki bahis soruşturması nedeniyle ifade verdi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Zaniolo'nun yasa dışı platformlarda futbol maçlarına bahis oynadığını kabul etmediği ve sadece kart oyunları oynadığını itiraf ettiği belirtildi.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Zaniolo'nun savcılık karşısına çıkmasının ardından İtalyan yıldızın avukatları Antonio Conte ve Gianluca Tognozzi'den açıklama geldi.

İkili yaptıkları açıklamada, "Nicolo Zaniolo tüm soruları yanıtladı ve pozisyonunu kesin olarak netleştirdi. Futbol maçları üzerine bahis oynadığına dair aleyhinde herhangi bir delil bulunmadı. Zaman zaman yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etti. Müvekkilimizin dosyasının yakında kapanacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

PARA CEZASI ALABİLİR

Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynamadığının kanıtlanması durumunda yıldız futbolcunun sadece para cezası alacağı aktarıldı.

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, bahis soruşturmasının ardından futboldan 10 ay men cezası almıştı. Juventuslu Nicolo Fagioli ise 7 ay futboldan men edilmişti.

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