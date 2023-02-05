Zaniolo, İstanbul'a gelmek istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılacak.



Bu sezon ligde 13 maçta boy gösteren 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İki takım da Zaniolo'yu kadrosuna katmak isterken; Roma, oyuncusunu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor.



İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTEMEDİ



Avrupa'da transfer dönemi devam ederken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, oyuncu için 30 milyon Euro teklif etmiş, ancak Zaniolo, kümede kalma mücadelesi veren İngiliz ekibine gitmek istememişti.



Roma, oyuncu için 30 milyon Euro ve altındaki teklifleri kabul etmeyecek. Zaniolo'nun transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşme halinde olan İtalyan ekibi, oyuncuyu kesinlikle kiralık olarak göndermek istemiyor.



GALATASARAY'IN TEKLİFİ!



İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise Galatasaray, bu transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göre daha avantajlı durumda bulunuyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcu için 18 milyon euro ve 3-4 milyon euro'luk bonus içeren bir teklif yaptığı öne sürüldü.



İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR



23 yaşındaki on numara, İngiltere'den gelen teklifi reddetti. Oyuncu, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Süper Lig'de İstanbul ekiplerinde forma giymeyi fırsat olarak gören Zaniolo, Roma'da kalmak istemiyor.





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