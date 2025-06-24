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Zaniolo, Galatasaray'a dönmek istiyor!

Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo'nun Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı ve "Tercihlerimde hata yaptım. Artık Galatasaray için savaşmak istiyorum." dediği öğrenildi.

calendar 24 Haziran 2025 09:14
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Zaniolo, Galatasaray'a dönmek istiyor!
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Galatasaray'ın geride kalan sezonun ilk yarısında Atalanta'ya, 2. yarısında da Fiorentina'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK'TAN ŞANS İSTEDİ

Fiorentina'nın opsiyonunu kullanmadığı İtalyan yıldızın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la bir telefon konuşması yaptığı öğrenildi. 25 yaşındaki 10 numaranın deneyimli teknik adama, "Tercihlerimde hata yaptım. Artık Galatasaray için savaşmak istiyorum" dediği ve tecrübeli çalıştırıcıdan yeni sezon öncesi şans istediği belirlendi.


SON KARAR OKAN BURUK'UN

Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan yıldız ismin yeni sezonda Galatasaray'ın kadrosunda olup olmayacağı Okan Buruk'un vereceği karar göre netlik kazanacak.

PERFORMANSI

Geçen sezon iki İtalyan ekibinin formasıyla toplamda 36 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asiste imza attı. 


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