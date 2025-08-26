26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
4-4MB
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Zaniolo'da çıkmaz: Kalmak istiyor!

Galatasaray ve Udinese arasında Nicolo Zaniolo için yapılan görüşmeler çıkmaza girdi. İtalyan futbolcu, Galatasaray'da kalmak istiyor.

Galatasaray forması giyen ve Udinese'nin kadrosuna katmak istediği Nicolo Zaniolo için önemli bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELER ÇIKMAZDA

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray ve Udinese arasında Zaniolo transferi için yapılan görüşmeler çıkmaza girdi.

Galatasaray, Zaniolo için zorunlu satın alma opsiyonu talep ediyor. İtalyan ekibi, Zaniolo transferi için bu hafta yeni bir hamle yapmayı planlıyor.

KALMAK İSTİYOR!

Zaniolo ise Galatasaray'da kalmak istiyor.

LİGDE ASİST YAPTI

Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta sonradan oyuna dahil olan Zaniolo, Victor Osimhen'e asist yapmış ve Süper Lig'de yaklaşık iki yıl aradan sonra bir gole etki etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
