Zaniolo'da çıkmaz: Kalmak istiyor!

Galatasaray forması giyen ve Udinese'nin kadrosuna katmak istediği Nicolo Zaniolo için önemli bir gelişme yaşandı.
GÖRÜŞMELER ÇIKMAZDA
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray ve Udinese arasında Zaniolo transferi için yapılan görüşmeler çıkmaza girdi.
Galatasaray, Zaniolo için zorunlu satın alma opsiyonu talep ediyor. İtalyan ekibi, Zaniolo transferi için bu hafta yeni bir hamle yapmayı planlıyor.
KALMAK İSTİYOR!
Zaniolo ise Galatasaray'da kalmak istiyor.
LİGDE ASİST YAPTI
Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta sonradan oyuna dahil olan Zaniolo, Victor Osimhen'e asist yapmış ve Süper Lig'de yaklaşık iki yıl aradan sonra bir gole etki etmişti.
