Zajc kalmaya daha yakın

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc, Jorge Jesus'un ayrılma ihtimali arttığı için takımda kalmaya daha sıcak bakmaya başladığı iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Zajc kalmaya daha yakın
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10 Haziran 2023 12:29
Fenerbahçe'de kontratı sona eren Miha Zajc'un durumu belirsizliğini koruyor. Sloven futbolcu, yeterince süre alamadığı için ayrılmayı düşünüyordu. Ancak Jorge Jesus'un gelecek sezon devam etmeyeceği yönünde haberler artınca tecrübeli orta saha oyuncusu da kararını gözden geçirdi. Kupa finalinin ardından kararını açıklayacak. 

OYUNCUYA TÜRKİYE'DEN TALİP VAR

Miha Zajc'ın durumunu Beşiktaş ve Trabzonspor da yakından takip ediyor. Tecrübeli oyuncunun hem ligi bilmesi hem de oyun görüşü sayesinde iki takımı da cezbetmiş durumda.

33 MAÇTA 5 GOL

Bu sezon az süre bulan ve karşılaşmalara çoğunlukla yedekten başlayan Miha Zajc 33 karşılaşmada süre bulabildi. Bu karşılaşmalarda 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı. 

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