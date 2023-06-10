Zajc kalmaya daha yakın

Fenerbahçe'de kontratı sona eren Miha Zajc'un durumu belirsizliğini koruyor. Sloven futbolcu, yeterince süre alamadığı için ayrılmayı düşünüyordu. Ancak Jorge Jesus'un gelecek sezon devam etmeyeceği yönünde haberler artınca tecrübeli orta saha oyuncusu da kararını gözden geçirdi. Kupa finalinin ardından kararını açıklayacak.
OYUNCUYA TÜRKİYE'DEN TALİP VAR
Miha Zajc'ın durumunu Beşiktaş ve Trabzonspor da yakından takip ediyor. Tecrübeli oyuncunun hem ligi bilmesi hem de oyun görüşü sayesinde iki takımı da cezbetmiş durumda.
33 MAÇTA 5 GOL
Bu sezon az süre bulan ve karşılaşmalara çoğunlukla yedekten başlayan Miha Zajc 33 karşılaşmada süre bulabildi. Bu karşılaşmalarda 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
OYUNCUYA TÜRKİYE'DEN TALİP VAR
Miha Zajc'ın durumunu Beşiktaş ve Trabzonspor da yakından takip ediyor. Tecrübeli oyuncunun hem ligi bilmesi hem de oyun görüşü sayesinde iki takımı da cezbetmiş durumda.
33 MAÇTA 5 GOL
Bu sezon az süre bulan ve karşılaşmalara çoğunlukla yedekten başlayan Miha Zajc 33 karşılaşmada süre bulabildi. Bu karşılaşmalarda 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.