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Zaha, takımında olay çıkardı!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wilfried Zaha, yeni takımı Charlotte'ta takım arkadaşlarını hedef alan bir açıklama yaptı.

calendar 06 Ağustos 2025 16:06 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 16:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zaha, takımında olay çıkardı!
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Süper Lig'de bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve şu anda Amerika'da kariyerini sürdüren Wilfried Zaha, yeni takımı Charlotte'ta olay yaratan bir açıklama yaptı.

"TAKIMA KARŞI SIZLANIYORUM ÇÜNKÜ..."

Takım arkadaşlarının performansına tepkisini dile getiren Zaha, "Takıma karşı sızlanıyorum çünkü daha iyisini yapabileceklerini biliyorum. Herkes gelmeden bile tutkumu biliyordu. Tutkulu Zaha'yı mı, sahada yürüyen ve umursamayan Zaha'yı mı istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Amerika'da 24 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız kanat, 6 gol ve 5 asist kaydetti.
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