Zaha: "Bunu daha önce yaşamadım"

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Manchester United maçının ardından taraftarla ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Zaha: 'Bunu daha önce yaşamadım'
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30 Kasım 2023 09:40
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Wilfried Zaha, Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından taraftar için gelen soruya yanıt verdi.

Zaha, "Galatasaray taraftarı hakkında bir şey söylemek ister misin?" şeklinde gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;

"Onlar çok farklı. Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım. Buraya 50 bin kişi geldiğinde çıkardığı gürültüyü duymak, böyle geceler, Şampiyonlar Ligi müziği duymak, işte istediğim şey bu"




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