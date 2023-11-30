Zaha: 'Bunu daha önce yaşamadım'

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Wilfried Zaha, Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından taraftar için gelen soruya yanıt verdi.
Zaha, "Galatasaray taraftarı hakkında bir şey söylemek ister misin?" şeklinde gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;
"Onlar çok farklı. Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım. Buraya 50 bin kişi geldiğinde çıkardığı gürültüyü duymak, böyle geceler, Şampiyonlar Ligi müziği duymak, işte istediğim şey bu"
Zaha, "Galatasaray taraftarı hakkında bir şey söylemek ister misin?" şeklinde gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;
"Onlar çok farklı. Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım. Buraya 50 bin kişi geldiğinde çıkardığı gürültüyü duymak, böyle geceler, Şampiyonlar Ligi müziği duymak, işte istediğim şey bu"